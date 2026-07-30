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連鎖效應／可持續經營 掌握核心三構面

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

希臘敘拉國王狄奧尼修斯二世（Dionysius），其大臣達摩克利斯（Damocles）經常羨慕國王擁有至高無上的權力、財富和享樂，國王為了讓他明白權力真正的滋味，邀請他參加國宴，並讓達摩克利斯坐上王位。

風光無限的達摩克利斯正享受時，抬頭卻發現頭頂上方有把僅用一根馬鬃懸掛的利劍，劍尖正對著他的頭。國王告訴他，這就是統治者的處境，看似風光，實則危機四伏、步步驚心，甚至隕命。後世用達摩克利斯之劍（The Sword of Damocles）來引喻隨時會降臨的危機和隱憂，以及權力高位所伴隨的焦慮與風險。

居安思危，經營者必須抱持如履薄冰的心態，就像輝達執行長黃仁勳經常說：「公司再30天就要倒閉了！」這是他創業以來保持高度危機感，驅策團隊不斷前進的核心管理哲學。

可持續經營絕不是喊喊ESG的口號，對於商業服務業而言，應有可執行的具體行動，核心三構面如下：

一、顧客資產與數位永續：以顧客為中心，不能流於表面工夫，流程、細節、體驗固然重要，但企業實質決策才是關鍵，落實於三主軸建構，即顧客資料庫的建立、數據驅動的個人化服務，以及全通路（Omnichannel）整合。

二、服務體驗與文化永續：服務流程標準化（SOP）與模組化，持續創造不可替代的情感連結，聚焦顧客體驗旅程（Customer Journey Map），在關鍵時刻（Moments of Truth），提供超預期服務，將顧客轉化為品牌鐵粉。同時關注與時俱進，品牌定位動態調整，洞察顧客生活型態的改變，如單身經濟、超高齡社會等，與時光同行，避免核心僵化或品牌老化。

三、組織成長與人才永續：此為服務業的核心，首重內部行銷與員工賦能，第一線同仁就是品牌最佳的代言人，而知識管理與經驗傳承更形重要，將資深同仁的「隱性知識」，如客訴處理技巧、中高階管理經驗等，轉換為「顯性教材」，降低人員流動帶來的服務斷層，更要注重彈性勞動力運用與人機合工，降低同仁的勞務，才能更用心對待顧客。

台大教授陳家聲分享了自己親身的案例：之前刷信用卡買機票即可免費使用貴賓室，但遊戲規則改變了，直到帳單上多一筆900元收費才知道，致電客服有溫度，卻不能解決問題，這家向以服務著稱的銀行，其成本策略和顧客資產，顯然是抵觸的。

頭懸利劍、公司30天後即將倒閉，直面顧客的商業服務業，應該更具危機意識，三構面九項行動都為了實現以「顧客為中心」的價值體系，危機之中永遠有轉機。

希臘 國王 國宴

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