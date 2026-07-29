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焚化飛灰轉型循環經濟 環境部廣邀產官學暢談創新研發與水洗運營精進

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部29日舉辦「焚化飛灰創新研發與水洗處理運營精進座談會」。圖／環境部提供
環境部29日舉辦「焚化飛灰創新研發與水洗處理運營精進座談會」。圖／環境部提供

環境部29日舉辦「焚化飛灰創新研發與水洗處理運營精進座談會」。由環境管理署與資源循環署聯手，邀集地方環保機關、垃圾焚化廠、循環利用業者及產官學界代表，共同探討焚化飛灰資源化的技術突破與法規調適。

環境部部長彭啓明表示，為落實淨零轉型願景，環境部積極推動資源循環雙法修法，宣告台灣邁入循環經濟與資源零廢棄的新時代。我國廢棄物治理須從末端翻轉為全生命周期管理，並採「胡蘿蔔與棍子並行」策略：以資源循環推動法鬆綁法規並提供誘因，以廢棄物清理法強化流向追蹤與科技執法。過去被視為末端廢棄物的焚化飛灰，管理思維須全面翻轉，由傳統穩定化掩埋轉型為具經濟價值的再生資源。期盼透過本次座談會鏈結產官學動能，公私協力打通焚化飛灰循環利用的最後一哩路。

環境部近年積極推動焚化飛灰資源化已見成效。去年度全國 26 座大型垃圾焚化廠約產生 17.6 萬噸焚化飛灰，過去多以穩定化後掩埋處置，如今透過水洗前處理技術結合工業製程，去年已有約 3.7 萬噸焚化飛灰導入循環利用，循環率達 21%，較2020年的 1.6%顯著成長，每年可減少約 2.8 萬立方米掩埋空間的消耗。

環境部表示，這次座談會以「問題盤點、制度檢視、技術交流」為策略，聚焦三大議題：一、強化水洗與營運風險管控：循環經濟的底線是安全無害化，不能為資源化而讓污染轉移。會議探討水洗過程中固相污染轉為液相污染的風險，嚴格控管相變治理與水質安全，避免二次污染。二、加速資源化與國際接軌：檢視國外已具商業化實績之前瞻技術，導入國內受限於法規與市場去化管道的落差，將結合資源循環署平臺資源加速接軌。三、落實技術實證化應用：國內學研界已有不少具潛力的創新處理技術，但多停留於實驗室或示範階段。會議探討如何建構公私合作機會，協助克服長期驗證與市場導入障礙。

環境部指出，本次會議旨在建立持續性的技術對話與政策反饋機制，未來將持續攜手各界，拓展焚化飛灰循環利用通路，共同實現資源永續與環境保護雙贏目標。

環境部 研發 淨零 廢棄物

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