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南僑控股及南僑油脂董座呼籲注意油品供應鏈缺口 擴大食安五環推動

經濟日報／ 記者黃淑惠侯思蘋／台北即時報導
南僑控股董事長陳正文(右)及南僑油脂董事長李勘文(左)共同呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，政府除應持續釐清事件外，也應正視民生必需品供應穩定問題。記者黃淑惠／攝影
南僑控股董事長陳正文(右)及南僑油脂董事長李勘文(左)共同呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，政府除應持續釐清事件外，也應正視民生必需品供應穩定問題。記者黃淑惠／攝影

中聯油脂油品事件持續延燒，南僑控股董事長陳正文及南僑油脂董事長李勘文呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，政府除應持續釐清事件外，也應正視民生必需品供應穩定問題，政府與產業共同建立更完善、更具韌性的食用油供應鏈，並在既有基礎上擴大運用「食安五環」，降低單一供應商出現問題所帶來的衝擊。

李勘文表示，根據業界最新統計，台灣一年大豆油需求量約34萬公噸，中聯油脂產能約占三成，一旦無法恢復正常供應，市場將出現約13.6萬公噸供應缺口，恐對國內食用油供應穩定造成壓力。

李勘文指出，目前市場已積極尋求替代供應來源，但據了解，國內主要油脂業者供貨能力也相當吃緊。若中聯油脂問題遲未解決，後續供應壓力恐將逐步浮現，餐飲業、夜市攤商、食品加工業等大量用油產業，都可能面臨供油吃緊，甚至部分產品缺貨的風險。

針對此次油品事件，李勘文表示，南僑公司在自主檢驗過程中發現異常後，第一時間主動通報，並委託SGS再次檢測，希望盡速釐清問題。他認為，此次事件也凸顯現行食安管理制度仍有精進空間，若僅依賴企業自主檢驗與通報，仍不足以建立完整的食品安全防護機制。

李勘文強調，油品安全不能只依靠業者自主管理，政府應建立更完整的檢驗制度與標準作業流程（SOP），從原料來源、運輸、製程到產品流向，都應納入更嚴謹的管理與追溯機制，並結合數位化管理及產品履歷制度，提升供應鏈透明度與風險預警能力。

他表示，從過去食用油事件到此次中聯油脂風波，都凸顯食安管理必須持續精進。「食安五環政策」已建立良好制度基礎，未來應持續深化與擴大應用，透過制度化、標準化管理，兼顧食品安全與民生供應穩定，進一步提升台灣食用油供應鏈的整體韌性與風險管理能力。

南僑 食安 供應鏈 中聯油脂

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