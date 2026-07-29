社宅包租代管傳非法轉包 高市租賃公會批「一頭牛扒兩層皮」

社會住宅包租代管制度驚傳非法轉包，衍生一邊向租屋民眾收費、再向政府請領補助的「一案雙收」亂象，形同讓租屋族與房東遭「一隻牛扒兩層皮」，高雄市租賃住宅服務商業同業公會發表三點聲明，強調公會堅決反對任何違法轉包行為，支持主管機關依法查處，呼籲業者回歸誠信經營，共同維護社宅包租代管制度的公信力。

高雄市租賃住宅服務商業同業公會理事長劉國基鑑此「亂象」開了第一槍，他表示，近期發現部分業者為爭取案源，先以一般代租名義向房東或房客收取一個月媒合費，之後將案件轉為社宅包租代管，向政府申請媒合費及管理費補助，形成「一案雙收」。

他說，政府的補助款原已涵蓋仲介媒合及管理服務報酬，依法不得再向房東或房客收取任何代租費、仲介費、媒合費或變相行政手續費，違規者等同重複收費，侵害租屋民眾權益，也破壞市場公平競爭。

劉國基表示，違法轉包行為，除損害政府採購制度的公平透明原則，對長期投入人才培訓、管理制度與服務品質的合法業者也造成衝擊，使守法者在市場競爭中處於不利地位，更打壞整體租賃服務產業形象。

高市租賃公會主張「絕不容忍違法轉包」、「捍衛公平採購制度」及「推動誠信經營」。強調公會支持主管機關依法查辦，並推動「誠信公約」，呼籲會員拒絕非法轉包，勿透過違規手段搶占市場。劉國基也提醒，若查獲「一案雙收」情形，除將追回政府補助款、終止委託契約外，如涉及偽造文書或詐領公款，更可能移送司法機關追究刑事責任，主管機關也可依「消費者保護法」及「租賃住宅市場發展及管理條例」裁罰。

另房東委託社宅包租代管前，應要求業者出示國家住都中心核發的第五期社宅包租代管委託證明，並可向住都中心或各地租賃公會查證業者資格，同時確認內政部推動的三項稅賦減免、三項費用補助及三年專業服務等「333」政策，避免誤信不肖業者影響自身權益。一旦發現業者刻意規避身分查核、無法提出社宅合格業者證明或疑似涉及重複收費情形，應立即停止委託並向公會檢舉，共同遏止社宅非法轉包歪風。