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高鐵N700ST出廠前夕 台灣高鐵捐2千萬日圓援助熊本災後重建

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵與日立公司今(29)晚在九州福岡市舉辦感謝晚會，包括台灣駐日本代表李逸洋大使、日立軌道事業Marino執行長、JR東海金子會長以及多位台灣立法委員及日本國會議員等台日雙方共100多位來自政府、產業界代表與會。圖／高鐵提供
台灣高鐵與日立公司今(29)晚在九州福岡市舉辦感謝晚會，包括台灣駐日本代表李逸洋大使、日立軌道事業Marino執行長、JR東海金子會長以及多位台灣立法委員及日本國會議員等台日雙方共100多位來自政府、產業界代表與會。圖／高鐵提供

台灣高鐵新世代列車N700ST將於30日在日本山口縣日立笠戶工廠正式出廠。台灣高鐵公司29日晚間在日本福岡市舉辦感謝晚會，原為感謝參與新車出廠典禮的台日各界貴賓，惟因熊本日前發生規模7.1強震，晚會也增添關懷災區氛圍。交通部長陳世凱宣布捐出一個月薪資投入救災，台灣高鐵董事長史哲則宣布，公司將捐贈2,000萬日圓（約400萬元新台幣）協助災後重建。

陳世凱表示，台日友誼不僅展現在產業合作，更體現在彼此遭逢災難時的相互扶持。熊本震災發生後，台灣航空界第一時間表達願意協助運送救災物資，因此他決定捐出一個月薪資，希望協助災區早日復原。

陳世凱指出，隨著N700ST即將出廠，台日高鐵合作也邁入新的里程碑，並邀請日本友人於8月15日前往台灣，共同迎接新車抵台。他表示，期待未來雙方持續深化合作，不僅服務台灣旅客，更攜手拓展國際市場。

史哲表示，機場、高鐵等交通運輸肩負守護民眾安全的重要責任，因此在得知熊本震災後，高鐵公司決定捐贈2,000萬日圓協助災後重建，希望為災區盡一份心力。

史哲也感謝日立東芝聯盟、日本車輛公司及各協力廠商投入N700ST製造、測試及技術支援，讓新車得以順利完成，並感謝台日雙方政府、國會及產業界長期支持台灣高鐵發展。

台灣駐日代表李逸洋表示，台灣與日本同樣位於地震帶，對災害帶來的衝擊感同身受，誠摯慰問此次地震罹難者及受災民眾，並表示台灣已做好準備，必要時將全力提供協助。他指出，台日多年來在交通建設、軌道運輸等領域維持密切合作，雙方是共同面對挑戰的重要夥伴。

台灣高鐵表示，公司作為日本新幹線首次海外輸出的合作對象，長年與日本鐵道界建立深厚合作關係，對此次地震可能造成當地交通及鐵道系統受損高度關切，也向所有投入救災及復原工作的政府機關、鐵道單位、警消及醫護人員表達敬意。

當晚活動於福岡市舉行，包括台灣駐日代表李逸洋、日立軌道事業執行長Giuseppe Marino、JR東海會長金子慎，以及台日雙方政府、國會與產業界等逾百位代表出席。雖然部分受邀貴賓因投入救災未能到場，與會人士仍共同見證N700ST即將交付台灣的重要時刻，並祝願災區早日完成重建、台日持續深化合作。

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