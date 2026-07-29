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台光電斥資5.38億買大園近2,000坪工業地 專家：完整基地成稀缺資源

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

AI熱潮助攻工業地產，台光電（2383）斥資5.38億元買桃園市大園產業園區工業地。全球高階銅箔基板（CCL）領導廠商台光電子29日公告，完成桃園市大園產業園區近2,000坪工業土地交易，總交易金額約5.38億元，作為未來營運使用。

和氏璧國際物業指出，由於大園為北台灣重要產業聚落，具規模且可立即開發的大型工業基地供給有限，此次交易不僅反映企業持續對於工業用地的需求，也凸顯完整基地已成為企業布局的重要策略資源。

和氏璧國際物業執行董事暨本案專案主管李品薰表示，近年AI、高科技製造及供應鏈投資持續成長，帶動北台灣工業土地需求穩定升溫，大園、龜山及中壢等成熟產業聚落，可立即開發的大型基地愈發稀少。

李品薰進一步表示，工業土地市場已從「價格競爭」走向「資源競爭」，真正稀缺的不是土地，而是符合企業擴產需求、可立即投入開發的完整基地。

和氏璧國際物業總經理詹桂綺表示，企業對工業土地的需求，已由過去單純取得土地，逐步轉向整體布局規劃。大型基地交易除價格與區位外，更涉及土地整合、法規審查、開發可行性及投資時程等多面向評估，企業需要的是一套能支撐未來發展的布局方案。唯有兼顧效率與風險管理，才能協助企業完成長期布局，創造更高的投資效益。

台光電 銅箔基板 桃園

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