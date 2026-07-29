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愛山林拿逾4,000坪「基隆七堵德新村都更案」 總金額54.8億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林再奪大型都更案。愛山林（2540）29日公告，獲選為基隆市七堵區「德新村都市更新案」 之最優申請人，該案基地面積達4,260.41坪，交易總金額約54.88億元，其中愛山林占比51%，金額約27.99億元，交易相對人為臺灣港務公司、國營臺灣鐵路、台灣菸酒及基隆市政府。

基隆市七堵區「德新村都市更新案」過去為臺灣港務公司的老舊宿舍，目前住戶已經全面清空，並以自辦都市更新開發產業園區與住宅，且同時整合鄰近台鐵公司、菸酒公司及基隆市政府土地，整體土地開發規模達4,260坪。

港務公司指出，該案鄰近台鐵七堵火車站與規劃中的基隆捷運七堵站，為七堵地區數一數二形狀方正之大面積開發標的，未來可結合產業園區及住宅使用，期待未來可透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展極具開發潛力。

愛山林近年積極布局都更、公辦都更、捷運聯開案等領域，且多聚焦於北台灣，愛山林表示，未來五年主要可開發資源集中於雙北與基隆，目前在手案量達千億元，推案重心聚焦於具備極高競爭優勢的雙北都會區及核心重劃區，包括自建案、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同區、內湖區等。

基隆 都更 都市更新

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