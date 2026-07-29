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從在地政策到全球視野 環境部助32位圓夢青年解鎖國際綠色地圖

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部29日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」行前座談。環境部／提供
環境部29日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」行前座談。環境部／提供

帶上對地球的熱情，32 位臺灣青年即將啟程！環境部29日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」行前座談，不只為青年們補滿環境政策與法規的「知識補給包」，更搭起與國際接軌的橋樑。從德國波昂的氣候戰略到巴拉圭亞松森的環境合作，青年們將帶著滿滿的戰鬥力跨海取經，把世界級的綠色經驗帶回臺灣。

環境部今年共推動6項青年海外圓夢計畫，共有32位青年參與，將分別前往德國波昂、日本熊本縣水俣市、美國波士頓、新加坡、荷蘭鹿特丹及巴拉圭亞松森市，進行海外見習及國際交流。各項計畫涵蓋環境治理、化學物質管理、資源循環、氣候變遷及國際環境合作等重要議題。

環境部指出，海外見習的價值不只在於參訪國外機構或認識不同制度，更重要的是理解各國環境政策所回應的問題、制度形成背景、執行方式及利害關係人的角色。青年如能在出國前建立必要的政策知識，便能在海外過程中提出更具體的問題，提升觀察、比較及交流的深度。

彭啓明部長於座談中勉勵青年，每一次出國都是難得的學習機會，不只是走出國門，更要「帶題出國」，主動觀察各國制度與實務，積極與當地交流，思考哪些經驗值得臺灣借鏡，並將所見所學轉化為推動環境治理的具體建議。同時鼓勵青年善用AI等數位工具，快速掌握國際資訊，培養全球視野與獨立思考能力，以更高標準要求自己，在海外見習期間展現臺灣青年的專業素養與責任感，讓每一次國際交流都能成為深化臺灣環境治理與國際合作的重要契機。

透過這次座談，除協助青年補充政策及法規知識，也希望建立青年與各計畫主責單位之間的交流管道。未來青年在執行海外任務時，可從政策、制度及實務等不同角度進行觀察，並將國際經驗帶回臺灣，持續投入環境治理及公共事務。

彭啓明也期許，參與本年度海外圓夢計畫的青年能順利完成任務，在拓展個人國際視野與專業能力的同時，也成為臺灣與國際環境夥伴交流的重要橋樑。

綠色 環境部 青年

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