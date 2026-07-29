全聯深化OMO布局、四箭齊發 全電商力拚全年營業額50億元

全聯旗下數位零售平台「全電商」宣布啟動新一波升級計畫，將以AI演算、數據應用、RMN（Retail Media Network，零售媒體聯播網）及物流升級四大策略，深化數位零售布局，串聯全聯逾1,260家實體門市、PX Pay逾1,100萬會員、全支付逾700萬會員，以及小時達、分批取等服務，打造完整OMO零售服務網絡，力拚全年營業額50億元。

全聯表示，隨著實體門市、電商與即時配送等消費場景加速整合，零售競爭已從商品與價格，進一步延伸至會員、支付、物流及數據應用的整體競爭力。全電商未來不只是販售商品的平台，更將成為串聯會員、品牌與通路的重要樞紐，持續深化全聯的OMO發展模式。

全電商開站至今會員數已突破100萬人，平台匯聚超過70萬件商品、5,000個合作品牌，近一年商品交易總額（GMV）成長75%，展現平台持續成長動能。為因應消費需求快速變化，全電商攜手AWS、全家便利商店、新竹物流、金盛世、跨境豐收、騏瑋等策略夥伴，並導入Google數據整合應用，結合集團OMO數據及物流資源，共同建構更完整的零售生態系。

商品結構也持續朝多元化及高單價發展。全聯表示，目前平台商品數已突破70萬件，較去年同期增加近五成，商品從食品、日用品擴大至美妝保健、3C、家電、居家用品等多元品類，近一年客單價提升65%，反映會員消費已從日常採買，逐步擴及高單價及生活風格商品。

從銷售表現來看，除了箱購食品、衛生紙及清潔用品等家庭常備商品維持穩定需求外，科技娛樂商品成長最為明顯，其中視聽娛樂品類較去年同期成長近三倍，Switch遊戲主機、Marshall音響表現亮眼；3C品類業績也接近翻倍，AirPods成為熱銷商品之一。此外，全電商也持續拓展差異化商品，包括黃金、Yamaha機車、汪喵星球寵物商品、伊萊克斯家電，以及餐飲集團、五星飯店Buffet等紙本票券，擴大生活消費版圖。

面對零售數位化趨勢，全電商宣布攜手Amazon Web Services（AWS），運用雲端與AI演算能力，分析不同消費情境及多元數據，串聯商品資訊、會員需求與生活場景，透過AI預測消費者潛在需求，提供更精準的跨品類商品推薦及內容導購，也協助品牌掌握消費趨勢、潛力客群與新品開發方向，提升品牌經營效率。

除了AI布局，全電商也同步深化RMN發展，透過供應商數據洞察儀錶板、品牌專館、搜尋推薦、商品加購推薦、內容導購、自製影音、KOL／KOC合作及數位廣告等資源，協助品牌依據新品上市、節慶檔期及會員經營需求，提供更精準的行銷方案。全聯指出，近一年合作供應商數成長140%，顯示愈來愈多品牌看好平台會員基礎及成長潛力，希望透過RMN，進一步由商品銷售平台升級為品牌長期經營夥伴。

物流履約能力也是此次升級重點。今年4月底，全電商攜手全家便利商店，將全台超過4,500家門市納入取貨據點，提供「全電商下單、全家取貨」服務。全聯表示，合作供應商開通全家取件服務後，平均業績較開通前同期成長107%，訂單數平均成長82%，顯示便利取貨服務有效提升消費轉換率。未來全電商也將持續增設物流倉，結合AI、數據、RMN及物流四大策略，持續強化OMO零售布局。