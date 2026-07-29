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安成生技AC-203參與美國DCC年會發表專題演講 有望爭取國際藥廠授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）29日宣布，旗下治療單純型表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa Simplex，EBS）候選新藥AC-203，於2026年DEBRA Care Conference（DCC）發表全球關鍵性EBShield二/三期臨床試驗最新進展。安成生技並同步推動法規申請準備、全球商業授權及上市前市場布局，朝新藥商業化目標穩步邁進。

安成生技說明，DEBRA Care Conference由美國泡泡龍症病友組織DEBRA of America每兩年舉辦一次，是全球EB領域最具代表性的國際交流平台。本屆大會吸引超過800位病友、皮膚科醫師、研究機構、國際藥廠及生技公司代表共同參與，包括Abeona Therapeutics、Krystal Biotech、Chiesi及LEO Pharma等全球EB領域重要企業均出席交流。今年安成生技再度參與DCC，也設立展示攤位，與病友、醫療專家、國際意見領袖（KOL）及潛在合作夥伴進行深入交流，持續提升AC-203於全球EB社群及醫學界的能見度。

由美國史丹佛大學醫學院皮膚科權威 Joyce Teng 教授於DEBRA Care Conference（DCC）年會發表，以「AC-203 EBShield Program – Advancing Clinical Research in EBS」為題，分享EBShield全球關鍵性臨床試驗最新進展，並探討AC-203未來於其他EB亞型疾病的多項臨床發展潛力。AC-203的發表成為這次年會中亮眼的新藥研究成果，並受到全球EB醫學界高度關注。

DEBRA of America 長期與美國FDA、全球EB研究中心、醫療院所及國際藥廠保持密切合作，積極推動EB新藥開發、病患教育及臨床研究。DEBRA官方資訊平台納入AC-203全球EBShield新藥試驗，並多次由協會主動發布相關資訊，提升全球病患社群對AC-203試驗的認識和參與，建立良好的國際臨床發展，也彰顯AC-203於全球EB治療領域的重要性。

安成生技總經理蔡承恩表示，目前EBS仍缺乏核准上市的治療藥物，患者對創新治療的需求十分迫切。AC-203 全球關鍵性臨床試驗已進入最後階段，公司目前除持續推進法規申請相關準備工作外，也同步展開全球商業化布局，並與多家國際藥廠就不同區域授權及合作模式持續交流。安成生技期待透過策略夥伴的全球市場資源，加速推動新藥上市，讓全球無藥可醫的患者受惠於創新治療，改善生活品質。

蔡承恩進一步表示，安成生技過去已累積亞洲市場授權合作的成功經驗，現在持續推動全球市場授權，努力發揮AC-203的國際市場潛力，以提升AC-203新藥最大的商業價值。

展望未來，隨著AC-203全球臨床開發邁入關鍵里程碑，安成生技將持續推進新藥上市申請、全球授權合作及商業化布局，並深耕罕見疾病領域研發，打造具全球競爭力的新藥產品線，為患者提供新的治療選擇，同時為合作夥伴及股東創造長期價值。

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