全聯OMO布局四箭齊發！全電商拚營收50億元

全聯29日宣布，以「AI、數據、RMN、物流升級」四大策略深化OMO布局，串聯線上線下零售資源，目標推升旗下數位零售平台「全電商」全年營業額突破50億元，朝電商營收占集團整體比重20%的長期目標邁進。

全聯指出，全電商不只是商品銷售平台，更是串聯會員、品牌與通路的重要樞紐。目前全電商會員數已突破百萬，平台匯聚超過70萬件商品及5,000個合作品牌，近一年商品交易總額（GMV）成長75%，營收占集團整體營收約6%。

相較純電商平台，全聯強調，全電商最大優勢在於背後完整的採購體系。透過全聯與大全聯商品採購整合，線下既有商品可同步延伸至線上銷售，使全電商成為「全聯與大全聯的二樓」。目前平台商品約六、七成來自全聯與大全聯體系，未來仍將持續擴充商品種類，強化OMO零售生態布局。

全聯表示，未來將以國際零售巨頭沃爾瑪（Walmart）為參考，透過數位能力提升與線上線下整合，逐步擴大全電商在集團營運中的角色。全電商目前串聯超過1,260家實體門市、PXPay逾1,100萬會員、全支付逾700萬會員，以及小時達、分批取等服務，打造完整OMO零售網絡。

在數位升級方面，全電商攜手Amazon Web Services（AWS），運用雲端技術與AI演算分析消費情境及多元數據，強化商品推薦、內容導購及會員經營能力。同時積極布局零售媒體網路（RMN），將會員消費洞察轉化為品牌行銷資源，透過供應商數據分析、品牌專館、搜尋推薦及數位廣告等工具，協助品牌更精準觸及消費者，近一年全電商合作供應商數成長140%。

物流能力也同步升級。全電商除今年宣布與全家拓展取貨服務外，未來也將與新竹物流合作新增倉儲資源，強化後端配送量能，透過集中揀貨及智慧訂單整併，提高整體履約效率，支撐平台商品規模持續擴張。

隨著平台定位從民生採購延伸至生活消費，全電商商品數已突破70萬件，較去年成長近五成，品類涵蓋食品、日用品、美妝保健、3C、家電、居家用品及寵物商品等。全聯指出，近一年平台客單價提升65%，目前約維持在3,000至4,000元水準，顯示消費場景已逐步從日常採買延伸至中高單價商品消費。

從消費趨勢來看，家庭常備商品仍是全電商主要需求，包括食品、衛生紙及清潔用品等；另一方面，科技娛樂類商品成長快速，其中視聽娛樂品類較去年同期成長近三倍，3C品類也接近翻倍，Switch遊戲主機、Marshall音響及AirPods等商品表現亮眼。

此外，全電商也持續拓展差異化商品，除民生用品外，陸續導入黃金、Yamaha機車、寵物用品、家電，以及餐飲、飯店票券等商品，擴大會員消費場景，提升平台黏著度。