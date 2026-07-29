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直銷退燒？2025年多層次傳銷事業營業額失守千億元關卡 近五年首見

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會今天發布2025年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，為近五年首次營業總額未破千億元。圖／公平會提供
公平會今天發布2025年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，為近五年首次營業總額未破千億元。圖／公平會提供

公平交易委員會今日發布我國2025年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果指出，多層次傳銷營業總額在2021年起每年都超越千億元大關，2025年營業額986億元，為近5年首次未達千億元。公平會分析，應與傳銷事業受同類商品競爭加劇，以及傳銷商人數減少等有關。去年傳銷商人數達到332.3萬人，較前一年358.6萬人，減少26.3萬人；女性傳銷商仍為傳銷市場主力，占72.81%。

2025年多層次傳銷事業發放的傳銷商佣（獎）金約為423.23億元，占營業總額986.72億元42.89%，113年佣(獎)金456.33億元，支付比率43.25%。去年有領佣獎金人數91.3萬人，占傳銷商數27.48%。

公平會表示，這項調查對象是扣除尚未實施及已停（歇）業等業者，以2025年間仍有實施多層次傳銷的333家事業為調查得出的結果。

根據調查，去年333家傳銷事業營業總額約986.72億元，較2024年調查營業總額約1,055.06億元，減少68.34億元，減幅6.48%。事業營業額平均值為2億9,631萬元，也較前一年的3億1,494萬元，減少約1,863萬元。333家中，營業額以介於1,000萬元至1億元家數最多，有130家(占總家數39.04%)，營業額合計約為49.93億元，占整體營業額5.06%。

至於營業額達10億元以上事業共20家，占總家數6.01%，營業額合計約698.54億元，占整體營業額70.79%，其平均營業額為約34.92億元，較113年之35.10億元，減少0.18億元。

去年傳銷商人數達到332.3萬人，較前一年358.6萬人，減少26.3萬人，扣除重複參加1家以上多層次傳銷事業之傳銷商人數後為331.5萬人。占全國總人口數（即加入傳銷率）比率約14.20%，即平均每萬人中有1420人加入多層次傳銷。女性傳銷商有242.01萬人,，占72.81%。去年才新加入的傳銷商人數共54.6萬人，退出傳銷商人數則有40.54萬人。

去年傳銷事業銷售之商品仍以營養食品類銷售額最大，總共637.83億元，占64.64%，次為美容保養品201.91億元，占20.46%。

傳銷商使用網路銷售商品日益普及，去年採行網路銷售商品者計232家，占總家數69.67%，較前一年的68.66%，增加1.01個百分點。其中同時使用線上訂購及設置網路商城者有196家。線上網路行銷營業額約375.06億元，占營業總額 38.01%。

直銷 女性 公平會

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