巨興醫學攜光麗攻越南醫美市場 三年瞄準200家據點

光麗生技控股（6431）積極布局東南亞醫美市場，29日宣布攜手台灣醫美設備廠巨興醫學及禾麗醫美集團，與越南HR07 Beauty Clinic簽署合作備忘錄（MOU），未來三年將於越南拓展200家合作據點，全面導入巨興醫美設備及光麗醫療級保養品，整體合作商機上看3億元，並以越南為起點，逐步複製至其他東協市場。

巨興以醫學美容用途之雷射治療儀器為主力，具有完整的四大產品線雷射、脈衝光、光療、音波拉提，多數產品均取得台灣TFDA／美國FDA雙重認證，提供皮膚科與醫學美容產業整體解決方案。巨興廣泛獲得國內醫療院所、皮膚科診所、醫美診所認證，為台灣自主研發製造高階醫美設備的領航者，近年積極布局生活美容與海外市場，快速拓展營運規模。

受惠人均GDP增加，越南醫美市場快速成長，尤其是「復原期短、風險低」的微整形需求爆發式增長，為醫美儀器帶來龐大商機，巨興也在2025年底進駐越南胡志明市設立分公司，做為公司擴展東南亞市場的重要據點。隨著越南政府近年正逐步收緊並嚴格規範醫美診所的執照與器材准入審查，市場採購由價格導向，轉為「法規＋品牌」導向，台灣製造（MIT）的巨興產品定位在高品質的中高階產品，且皆取得越南衛生部批准B類證照，具備品質與價格競爭力。

此外，巨興也與光麗合作提供設備＋保養品的整合服務，由巨興提供醫美設備與技術支援，配合使用光麗旗下上海儀玳生產製造蔻芮安（Gloréau）積雪草恆光修護系列醫療級保養品，建構涵蓋「醫美設備、療程應用、專業保養、療程管理及在地服務」的整合營運模式，進一步提升合作院所的服務完整度、顧客黏著度與營運效益。巨興與光麗的搭配整合服務，將以越南為起點，逐步建立可複製至其他東南亞市場的營運模式。

HR07 Beauty Clinic是禾麗醫美集團在越南胡志明市設立的醫美診所，由台灣與越南醫師團隊聯手合作，專注於皮膚美容護理和治療，提供個人化治療方案的頂級服務。禾麗醫美集團擁有豐富的台灣加盟與連鎖管理經驗，規劃HR07 Beauty Clinic於三年內在越南拓展200家據點。HR07 Beauty Clinic並與巨興簽訂MOU，未來在HR07 Beauty Clinic的每間店都將跟越南巨興套裝式採購，導入M10多功能平台機、海芙音波、水飛梭等7台設備與搭配的光麗保養品。

與鄰近國家的同類治療相比，越南的醫美具有價格競爭力與技術引進速度，正逐漸成為美容醫療旅遊的熱門目的地。巨興也期待在越南與策略聯盟夥伴合作打造台灣品牌醫美診所的成功經驗，複製並推廣至整個東協市場，持續擴大醫美品牌的國際影響力。