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北市捷運綠線親民價 信義房屋專家分析萬隆站優勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋表示，萬隆擁地利之便，又兼具居住品質，屋齡偏高也使得總價成為商圈優勢之一，是許多客戶指名購屋的地點。圖／信義房屋提供
信義房屋表示，萬隆擁地利之便，又兼具居住品質，屋齡偏高也使得總價成為商圈優勢之一，是許多客戶指名購屋的地點。圖／信義房屋提供

根據台北市地政局統計北市捷運周邊行情，松山新店線在台北市範圍內平均單價已站上6字頭，其中僅萬隆仍有5字頭行情，相較其他站點親民。信義房屋在地專家表示，萬隆發展已久，產品以舊公寓居多，加上坪數較大，單價相對顯示較低；但萬隆不僅是台北市門牌，距離大安區、信義區近，交通極具優勢，不少物件去化速度快，推測未來仍有補漲空間。

萬隆介於公館與景美之間，信義房屋萬隆店專案經理房潔旻表示，不若沿線的景美、新店商業氣息較濃厚，商圈屬於純住宅區，環境舒適寧靜，特別是入夜後幾無喧囂，居住品質極佳。萬隆距離熱鬧的公館商圈僅捷運一站，公車網路綿密，加上主要幹道羅斯福路筆直寬敞，又有水源快速道路供南來北往，交通優勢加上良好的居住品質，是許多客戶指名萬隆的原因。

由於商圈發展已久，產品以屋齡偏高的中古公寓數量最多，但亦有中古電梯產品，公寓部分平均單價約50萬到70萬之間不等，主要視屋況、總坪數以及與捷運站距離而定。其中位於2-3樓、坪數落在20到25坪、總價在1500萬到1800萬之間的三房公寓物件，是商圈內熱門產品，一釋出大多短時間內就能成交。

除公寓外，區域內電梯兩房產品亦是快速成交品項之一，室內坪數15坪到20坪上下加車位、屋齡約20-30年間的產品，單價約落在80到90萬，總價帶約在2000到3000萬以內；若是社區條件佳，20到30年間產品單價也有機會上看90萬到95萬；全新的兩房含車位產品，單價也會落在100萬上下，顯示萬隆物件競爭力佳。

房潔旻提到，萬隆由於過去以軍公教族群居多，因此有不少軍國宅類的產品，其中約15年左右的公宅，坪數比一般大樓大，不僅近捷運又是電梯大樓，放眼雙北少有這種具地段優勢、三房含車位、總價落在3到4千萬左右的產品，也是商圈內非常熱門的品項。

如屋齡15年左右的崇德隆盛或是景華苑，平均坪數含車位約落在50到60坪，3到4房格局含車位總價在3500萬到4200萬間；或是屋齡再高些約20-30年的萬隆社區，平均單價大概在66萬72萬，以三房格局為主，分為37坪與44坪兩種規格，37坪總價約在2500萬到2800萬之間，44坪則是3000到3500萬內。

房潔旻表示，萬隆擁地利之便，又兼具居住品質，屋齡偏高也使得總價成為商圈優勢之一，是許多客戶指名購屋的地點。近年由於裝潢成本攀升，實務上亦有帶裝潢、地點佳的公寓物件，雖屋齡超過50年，買方接受度還是高的。

信義房屋 捷運 北市 信義區 松山新店線 公寓

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