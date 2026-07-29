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西門町老透天土地單價破千萬！3年來西區老透天交易達447件

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西門町示意圖。記者朱曼寧／攝影
西門町示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北西區門戶計畫發酵，西門町商圈老透天土地出現單筆單價突破千萬交易，創今年新高，近三年西區老透天交易已逾400件，顯見具整合開發潛力的西區老透天，在區域發展利多帶動下，交易熱度可望升溫。

據信義全球資產公司整理上市櫃法人交易、實價登錄資料，近三年台北西區包括中正區、萬華區、大同區屋齡逾25年以上的老透天累計交易件數達447件。今年西區具代表性的透天交易，包括中華路一段全棟透天以14.25億元成交，換算土地單價每坪來到1,100萬元，刷新今年西區老透天土地單價新高；此外，武昌街二段、原「西門in89豪華影城」所在透天，也以19.8億元成交。

信義全球資產總經理林三智說明，台北西區開發較早、整體區域發展已成熟，大面積土地供給相對稀缺，因此符合改建條件、具整合開發潛力的老透天更受市場青睞。隨著西區門戶計畫推進，頂級商辦、大型商場、國際旅館等商業設施陸續到位，商業機能全面升級，進一步吸引開發商、企業及高資產投資人提前布局。

林三智表示，信義全球資產公司今年於信義區、萬華區、中山區成交多筆透天土地，累計交易金額突破10億元，且仍有多組買方持續尋找台北市精華區老透天。透天物件的交易重點，往往不是建物本身，而是該基地未來的開發潛力，基地坪數規模、形狀、土地使用分區、臨路條件以及是否具備都更、危老等改建條件，都會影響土地價值與預期開發效益，因此必須從土地開發角度進行整體評估。

因此老透天交易複雜度與所需專業要求，相較其他不動產產品更高。總經理林三智進一步說明，老透天交易經常面臨所有權人眾多、產權複雜、基地整合困難、土地使用法規限制等問題，若為營業中的店面，還須等租約結束或協調排除租約，這些都會增添交易難度。

林三智提醒，台北進入大重建時代，老舊透天雖具改建效益與資產活化潛力，但交易過程涉及產權整合、開發條件、開發效益等多項專業評估，建議買賣雙方交易前應充分掌握物件條件與市場行情，或由專業商業仲介團隊協助，提升交易安全與效率。

資料來源／信義全球資產
資料來源／信義全球資產

西門町 透天 土地 萬華

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