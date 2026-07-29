全聯揭電商新戰略！1630萬會員當後盾AI導購、小時達、全電商全面串聯

全聯加速布局全通路（OMO）零售。全聯行銷部協理劉鴻徵29日表示，全聯將以「人、貨、場」為核心，打造線上、線下、到店、到家四象限零售架構，並將PX Pay定位為串聯會員、支付、AI導購、小時達、分批取及全電商的Super App，搭配全電商商品數擴增至70萬項，持續強化會員經濟與數位零售競爭力。

劉鴻徵表示，全聯目前擁有約1,630萬名會員，全年活躍會員約1,000萬人，PX Pay每日活躍用戶（DAU）近100萬人、每月活躍用戶（MAU）逾600萬人。APP已不再只是支付工具，而是全通路的重要入口，核心目標是將線上會員導流回實體門市，帶動來店與消費。

他指出，PX Pay首頁整合電子生活誌、購物清單、AI商品推薦、全支付、小時達、分批取及全電商等功能，其中AI推薦依會員購買周期及商品關聯性進行個人化推薦，已成為APP點擊率最高的功能；電子生活誌則新增一鍵加入購物清單，協助消費者到店快速採購，提高客單價。

此外，全聯也將電子價籤升級加入藍牙功能，未來可結合門市地圖、促銷資訊與商品導航，引導會員依照購物清單完成採買，進一步串聯線上導購與實體購物體驗。

在會員經營方面，全聯也加入更多遊戲化設計，包括AI依每位會員消費習慣生成不同福利任務，完成後可獲得優惠券；家庭記帳功能則可將電子發票自動匯入家庭帳戶，並透過培育樹苗、蒐集福利熊徽章等機制，提高會員使用黏著度。

配送服務方面，小時達仍是全聯近年成長最快的業務之一。劉鴻徵表示，小時達目前自營配送市占率超過35%，已連續兩年成為台灣第三大常用外送平台。全聯約九成訂單可於30分鐘內送達，全台逾1,200家門市皆納入配送據點，提供店內價、天天免運等服務。

值得注意的是，市場過去擔憂即時配送可能排擠實體門市業績，但全聯內部市調顯示，小時達並未取代實體來客，反而強化門市與會員互動，提高顧客黏著度及回店率。其中超過一半會員隔月仍會回購，八成用戶平均每月下單三次，顯示即時配送已成為帶動會員消費的重要工具。

商品結構方面，目前小時達以生鮮及日配商品為主，占營收約六成，也是今年主要成長動能；冷藏即食、冷凍調理等餐桌型商品線上滲透率也持續提升。

除了即時配送，全聯也持續深化「分批取」服務，鎖定牛奶、乳品、咖啡等高頻消費品，讓消費者可在促銷期間先購買，再分次至門市領取最新鮮商品，藉此提高回店頻率與會員黏著度。

在商品布局上，全聯將商品依不同服務場景分工，小時達及分批取提供約1萬項生鮮與日配商品，用品、家電約4萬項，而全電商則將商品數擴充至70萬項，補足實體門市無法陳列的長尾商品需求。劉鴻徵表示，全聯將持續以實體零售優勢發展電商，透過會員、門市、物流及供應鏈整合，打造完整的全通路零售生態，進一步鞏固競爭優勢。