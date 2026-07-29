高鐵特定區再升級 自來水專區轉型產業發展腹地

為因應大南方科技廊帶發展趨勢、活化公有低度利用土地，台南市府正式啟動「變更高速鐵路臺南車站特定區計畫（自來水事業專用區為產業專用區）」案。本計畫草案已依法辦理公開展覽，並於7月15日在歸仁區公所舉辦地方說明會。

台南市府都發局代理局長林榮川表示，變更範圍原規劃為自來水事業專用區，多年來因周邊供水系統調度機能成熟，大片公有精華土地長期處於低度利用狀態。隨著沙崙智慧綠能科學城、臺南會展中心等重大建設相繼進駐高鐵車站特定區，周邊產業用地需求大幅攀升。

為此，市府研擬將土地使用分區規劃調整為「產業專用區」，期盼在不影響既有必要基礎設施的前提下，彈性引進科學城核心區進駐產業及周邊科學園區之相關供應鏈，如：AI人工智慧、資安科技、前瞻能源及相關附屬事業等，讓閒置資源在都市發展過程中重獲新生。

此外，針對區域交通與公共安全問題，本次規劃也於土地使用管制要點中，針對留設開放空間、基地防災退縮及停車出入口設置等進行嚴謹規劃，期望建構一個兼具產業發展與安全通勤的友善環境。