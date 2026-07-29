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鳳凰旅遊攜漢莎航空推 SAF 永續飛行 邁入第三年 落實 ESG 低碳旅遊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實 ESG 永續旅遊。黃淑惠截圖
鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實 ESG 永續旅遊。黃淑惠截圖

鳳凰旅遊持續深化永續旅遊布局，自2024年起攜手德國漢莎航空集團採購永續航空燃料（SAF），今年合作正式邁入第三年，持續透過實際行動支持低碳飛行，降低旅遊活動所產生的碳排放，將ESG理念落實於企業經營與旅遊產品中。

鳳凰旅遊表示，面對全球暖化與氣候變遷挑戰，旅行業必須正視旅遊活動對環境帶來的影響，其中，推廣永續航空燃料（SAF）已成為航空及觀光產業邁向淨零的重要方向。相較於傳統航空燃油，使用SAF最高可降低約80%的碳足跡，因此持續與漢莎航空集團合作，希望透過支持永續燃料，減少飛航對環境的衝擊，也提升旅客對綠色旅遊的認同與參與。

鳳凰旅遊指出，SAF是一種以非化石原料製成的航空燃料，原料來源包括生物及非生物材料，目前主要以廢棄食用油等生物殘餘物製造。根據全生命周期（Life Cycle Assessment）評估，漢莎航空集團所使用的生物性殘餘物製成SAF，相較傳統化石航空燃料，平均可減少至少80%的二氧化碳排放量。

漢莎航空集團表示，目前推動的SAF方案屬於法規要求配額之外的額外採購計畫，市場需求持續快速成長。2025年集團銷售的永續航空燃料已較前一年成長逾一倍，全球已有約1,700家企業透過其企業客戶方案投資SAF，反映企業對低碳飛行及永續發展的重視持續提升。

鳳凰旅遊表示，公司長期關注環境永續議題，除了推動綠色旅遊產品與低碳旅行概念，也持續規劃公益及環保活動，鼓勵員工落實節能減碳、珍惜資源。此次與漢莎航空集團持續合作，不僅是降低旅行碳排放的重要實踐，也是將ESG理念融入企業營運的重要里程碑，未來也將持續攜手合作夥伴，共同推動觀光產業朝永續發展邁進。

鳳凰旅遊攜漢莎航空推SAF永續飛行 邁入第三年 落實ESG低碳旅遊。鳳凰旅遊董事長張巍耀(右)與德國漢莎集團台灣總代理世達通運公司總經理汪彩娥(左)。鳳凰提供
鳳凰旅遊攜漢莎航空推SAF永續飛行 邁入第三年 落實ESG低碳旅遊。鳳凰旅遊董事長張巍耀(右)與德國漢莎集團台灣總代理世達通運公司總經理汪彩娥(左)。鳳凰提供

漢莎航空 鳳凰旅遊 低碳

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