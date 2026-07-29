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華航搶攻萌經濟 「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品再掀收藏熱潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航最新商品 1：200 模型機，首波限量預購開放即迅速完售，表現聯名商品的超高人氣。華航／提供
華航最新商品 1：200 模型機，首波限量預購開放即迅速完售，表現聯名商品的超高人氣。華航／提供

華航（2610）瞄準萌商機再出招！中華航空攜手 The Pokémon Company 推出的「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品再添新陣容，迷你隨身包、手機掛繩組、落肩短袖 T 恤及機能長袖帽 T 即日起開賣，不鏽鋼口袋保溫瓶、雲朵杯蓋不鏽鋼杯組也將於下月陸續上市；最受粉絲期待的 1：200 模型機亦將再度開放限量500台預購，可望再掀收藏熱潮。

華航表示，此次聯名系列以「旅行漫遊」為設計主題，將「皮卡丘彩繪機 CI2」機身上的飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍等人氣角色，結合台灣花磚、祥雲等在地文化元素，打造涵蓋旅遊配件、服飾及生活用品的完整商品系列，延續旅客搭乘彩繪機的飛行體驗。

其中，話題最高的1：200模型機，透過68道上色工序細膩還原彩繪機機身設計，首波200台預購一開賣即迅速完售，顯示聯名商品擁有高度市場人氣。華航預計再推出限量500台，滿足收藏玩家需求。

此次新推出的生活用品也融入不少巧思，包括手機掛繩組採天空藍織帶設計，搭配快龍手機貼片與飛機造型吊飾；短袖T恤及長袖帽T則將飛翔皮卡丘巧妙藏入口袋及袖口細節，兼具童趣與時尚感。

此外，雲朵杯蓋不鏽鋼杯組以立體雲朵造型杯蓋搭配滿版皮卡丘圖樣；不鏽鋼口袋保溫瓶則印有台灣花磚圖騰；迷你隨身包從外袋延伸至內裡皆融入皮卡丘印花，並搭配精靈球造型小包，兼具實用性與收藏價值。

華航指出，「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品將陸續於華航 eMall及機上 Home Delivery送貨到府服務販售，包括飛行夾克、登機箱、記憶頸枕等人氣商品也持續熱賣。其中，飛行夾克因復刻航空經典設計，搭配彩繪機造型飄帶、可替換臂章及皮卡丘刺繡圖樣，深受粉絲喜愛，目前也重新開放販售。

華航近年積極透過IP聯名拓展品牌價值，此次再推出全新「皮卡丘彩繪機 CI2」系列商品，不僅搶攻寶可夢粉絲與收藏市場，也希望透過兼具設計感與實用性的商品，延續旅客飛行回憶，持續擴大航空文創與周邊商品商機。

華航「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品於華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架，歡迎旅客帶著「皮卡丘彩繪機 CI2」各式配件一起踏上旅程。華航／提供
華航「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品於華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架，歡迎旅客帶著「皮卡丘彩繪機 CI2」各式配件一起踏上旅程。華航／提供

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