DREAM PLAZA 周年慶 玲廊滿藝《書畫博客》集結四大畫廊打造藝術空間

歡慶DREAM PLAZA開幕一周年，統一集團旗下藝文品牌「玲廊滿藝」推出《書畫博客》藝術特展，攜手阿波羅畫廊、尊彩藝術中心、藝星藝術及丁丁藝術空間四大畫廊共同展出，集結台灣、韓國、德國及白俄羅斯等國內外藝術家作品，透過閱讀與藝術的結合，打造兼具文化與生活美學的藝文空間。

玲廊滿藝表示，品牌致力推動「藝術融入生活」，位於台北信義區的展覽空間更是全台少數24小時開放的畫廊，希望讓民眾不受時間限制，隨時都能走進藝文空間欣賞藝術，感受創作與生活的連結。

此次《書畫博客》特展結合四家深耕藝術推廣多年的畫廊共同策展，各自展現不同的藝術特色。其中，創立於1978年的阿波羅畫廊長期發掘亞洲藝術家創作能量；尊彩藝術中心積極推動當代藝術與國際交流；藝星藝術深耕台灣本土藝術，展現土地與人文情感；丁丁藝術空間則持續引介國內外新銳藝術家，拓展當代藝術的多元面向。

展覽作品涵蓋繪畫、雕塑及複合媒材等多元創作。白俄羅斯藝術家Dima Kashtalyan以《午夜廊道》描繪充滿敘事性的情感與記憶；韓國藝術家裵秀英透過《天使之心－第一條路》，運用不鏽鋼與複合媒材打造融合科技與夢境的藝術語彙；德國藝術家Mario Weinberg則以鮮明色彩與抽象構圖，展現強烈的視覺節奏。

台灣藝術家同樣展現豐富創作能量，包括王雯《織》刻畫人物情感與生命記憶、盧俊翰《大霸尖山與小霸尖山》描繪台灣山林景致、鄭崇孝《多一隻小鹿》傳遞自然共生意象、蘇頤涵《雲中之鯉》建構介於現實與想像之間的夢幻世界，以及邱國峯《百華譜》重新詮釋東方花卉之美。王建文《遙望－觀星者2.222系列》則以抽象地景探索時間、宇宙與生命流動，展現台灣當代藝術多元的人文與自然視角。

玲廊滿藝表示，《書畫博客》希望打破傳統觀展形式，透過閱讀與藝術相互對話，讓民眾放慢腳步，在欣賞作品的同時，也重新感受藝術走入日常生活的美好，為DREAM PLAZA周年慶增添濃厚藝文氛圍。

DREAM PLAZA 周年慶藝文亮點 玲廊滿藝《書畫博客》集結四大畫廊打造閱讀與藝術的對話。業者／提供

Mario Weinberg 錯綜複雜。業者／提供