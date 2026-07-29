熊本地震後旅行社全面應變 雄獅、可樂調整行程 易遊網開放全額退票

熊本地震發生後，國內旅行社全面啟動應變機制。易遊網統計，7月29日至8月5日出發前往熊本的自由行旅客已超過750人，針對航班取消旅客開放線上申請全額退費；雄獅旅遊表示，目前在日旅客及領隊均平安，將依實際狀況調整行程；可樂旅遊則指出，目前九州地區共有18團、476名旅客，全數平安，並已成立緊急應變小組，持續掌握當地災情及交通狀況。

易遊網表示，公司持續密切關注熊本地區交通運行、景點營運及安全狀況，並與航空公司及當地合作夥伴保持即時聯繫，將以旅客安全為最高優先，同時兼顧行程彈性，依最新情況滾動式調整相關措施。

易遊網統計，7月29日至8月5日出發前往熊本的自由行旅客已超過750人。針對國際機票，若旅客已收到航空公司航班取消通知，且機票全程未使用，可申請全額退款；若機票已部分使用，也可申請免手續費退票，實際退款金額仍依航空公司審核結果為準，易遊網不另收取服務費。旅客可透過易遊網官網或App，在訂單查詢頁面選擇退票申請，並勾選「天災等因素」即可線上辦理。

若尚未收到航班取消通知，易遊網建議旅客持續留意航空公司官網最新航班資訊，如航班正常起降，可依原訂行程搭乘；若有變更需求，則依各航空公司公告辦理。

團體旅遊方面，易遊網表示，目前已出團及即將出發的熊本團體行程皆未受到影響，在日旅客均平安，行程正常進行。若後續當地狀況有變化，將依實際情況彈性調整行程，避開受影響景點，以旅客安全為最高優先考量。

雄獅旅遊表示，公司第一時間已啟動應變機制，即時掌握各團動態，目前所有在日本的旅客及領隊皆平安。既定行程將避開受災區域及可能受影響地點，並視實際情況彈性調整。

雄獅指出，針對尚未出發的團體，已逐團盤點飯店、景點及交通等旅遊元件，若評估有安全疑慮，將提前調整行程並主動通知旅客，後續也將密切注意當地最新狀況，滾動檢視各項安排，以旅客安全及行程順暢為最高優先。

可樂旅遊表示，目前九州各機場仍維持正常起降，因此團體旅遊暫時未受到影響，後續將視航空公司航班起降狀況進行動態調整。可樂統計，目前當地共有18個團、476名旅客，經確認皆平安無虞。公司已成立緊急應變小組，將持續掌握當地災情、交通及景點營運狀況，並以旅客安全及權益為最高原則，滾動式調整後續行程安排。