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惠譽確認台灣的評等為 AA 展望穩定 三大隱憂曝光

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽評等已確認台灣的長期外幣發行人違約評等為AA，展望穩定。評等反映出龐大的淨外部債權人地位、審慎的財政管理政策記錄以及具競爭力的經營環境。台灣評等的主要限制因素在於：複雜且愈發緊張的兩岸關係、經濟易受外部衝擊（尤其是科技行業），且考量其貿易的高度開放性，以及人均GDP相較於AA評等區間的經濟體較低。

評等理由如下：

短期成長強勁：惠譽目前預測2026年台灣GDP成長率為9.4%，較2026年3月的成長率預測值6.9%上修。經濟近年呈現快速擴張態勢，這主要得益於受全球對人工智慧（AI）相關產品需求上升的支援，對台灣淨出口做出顯著正向貢獻。2025年經濟成長8.8%，而此等強勁成長動能在2026年持續——2026年第一季實質GDP年增率高達14.6%。

成長將放緩：惠譽預期經濟成長率將於2027年及2028年分別放緩至4.8%及4.5%，主因是全球AI循環逐步降溫。儘管如此，若全球AI需求循環持續擴張，仍可能對成長率預測帶來進一步上行空間。然而，中期成長前景仍面臨人口老化帶來的逆風。其他成長下行風險包括因高度依賴能源進口而產生的能源安全風險、主要貿易夥伴經濟急劇放緩，以及地緣政治緊張局勢加劇。

外部融資狀況強健：台灣的外部資產負債表在惠譽授評的同業中屬最強勁行列，大規模經常帳順差源於儲蓄與投資的差額為正。預期經常帳順差將佔GDP的24%左右，高於2025年的19.5%，主係貿易順差擴大。2026年上半年出口年增47.1%，主要由AI相關出口大幅跳升所帶動，美國與中國大陸為主要目的地。2025年淨國際投資部位佔GDP比重高達146%，仍遠高於AA評等區間經濟體的中位數（佔GDP的27.4%）。

全球競爭力：台灣的先進製程技術和專業的半導體生態系統繼續提供強大的競爭優勢，台灣半導體製造公司在晶圓代工領域擁有70%的全球市場佔有率。台灣企業也生產了全球近90%的AI伺服器。這項優勢支撐了台灣在2025至2026年間，即使面對美國關稅與伊朗戰爭帶來的全球逆風，出口仍維持強勁。

美國與台灣於2026年1月達成貿易協議，台灣對美出口整體關稅調至15%，且部分高階晶片依據《232條款》徵收25%關稅。美國近期亦宣布依據《301條款》適用10%關稅。

兩岸關係緊張局勢：惠譽假設兩岸關係加劇的緊張局勢將持續，呈現動態複雜且持續的事件，例如中國大陸於2024年10月、2025年4月及2025年12月進行的環島軍事演習。由民主進步黨執政的現屆政府已為國防作出大量撥款，並計劃進一步提高此等支出。儘管如此，惠譽假設緊張局勢將不會破壞台灣的經濟與政治穩定。

在國會内佔少數席位制約政策制定：執政黨在立法未掌握多數席次繼續對政策執行構成挑戰。2026年預算案尚未通過，而2025年預算案是在大幅延遲後才獲通過。這已導致政府部分支出款項延後，尤其是分配給新計畫的支出。2026年總預算案審查進度延宕，可能影響約新台幣2,270億元支出（佔GDP的0.7%）。下一次立法委員與總統選舉將於2028年舉行。

政府債務下降：惠譽預計，政府總債務佔GDP的比重將自2025年的27.6%於中期內逐步降至20%左右，主要反映經濟穩定擴張與審慎財政管理。債務遠低於法定的公共債務上限（50%）。若未來財政支出壓力增加，例如國防、社會福利及支撐經濟韌性的支出提高，我們會預期台灣政府可能動用累積的財政儲備，以抑制債務積累。

財政政策繼續保持審慎：近年來，台灣財政收支相較於同業維持有利表現，並於2024年至2025年盈餘。惠譽預期，AI相關產業成長可能帶來2026年政府歲入編列目標的上行空間，並部分抵銷為緩衝能源對經濟的衝擊而增加支出對預算赤字造成的壓力。在一定程度的支出低於預算情況下，我們預計2026年財政盈餘佔GDP的比重為1.3%左右。不過，政府歲入佔GDP比重偏低，為14.7%，限制了財政彈性。

銀行業穩定：銀行業因流動性仍屬健康、資本水準充足及資產品質穩定而維持強健。信貸條件穩定，但銀行業規模龐大，增加了主權的或有負債風險。

保險業風險仍存：台灣龐大的壽險業因其大量新台幣空頭部位而仍高度暴露於新台幣升值風險。監管機關於2026年修訂外匯價格變動準備金制度，以鼓勵保險公司強化對外幣波動的緩衝能力。

ESG - 治理：台灣的世界銀行全球治理指標百分位排名處於高水準，為86，這反映了台灣長期以來穩定、和平的政治交替，建構完善之參與政治過程的權力，強健的制度能力，有效的法治體系，以及較低的貪腐程度。

惠譽 兩岸

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