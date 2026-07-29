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然一酒店攜手華泰瑞苑 展開「南境漫旅」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
THE AMNIS然一酒店攜手華泰瑞苑推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。然一酒店、華泰瑞苑提供
THE AMNIS然一酒店攜手華泰瑞苑推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。然一酒店、華泰瑞苑提供

一趟完整的南方旅行，應同時擁有高雄港灣的光、恆春山林的風，以及向海而生的遼闊。位於高雄亞洲新灣區、全台唯一的萬豪旅享家The Luxury Collection，高雄然一翡世之選酒店（THE AMNIS然一酒店）首度攜手隱身墾丁國家公園的華泰瑞苑，共同推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案，將高雄的城市藝術與港灣風景，延伸至國境之南的山海秘境，邀請旅人以兩晚時光，收藏南台灣兩種截然不同的奢華。

專案自8月3日起限時銷售10日，至8月12日止，適用入住期間則延續至12月29日，內容包含THE AMNIS然一酒店御心侶驛港景房一晚，及華泰瑞苑海景客房一晚，兩館住宿皆含雙人早餐，並加贈5,000點萬豪旅享家會員點數。無論規劃盛夏海岸假期、初秋慢旅，或歲末之前的南方小旅行，皆能在一趟旅程裡，感受城市與自然交會的不同節奏。

作為台灣首家萬豪國際集團The Luxury Collection酒店，THE AMNIS然一酒店以「水」為精神核心，將港都特有的流動、光影與開放氣息，融入空間美學、藝術策展與待客之道。此次專案安排入住每層樓僅一間的「御心侶驛」港景房，角窗同時納入城市天際線與高雄港景，寬敞起居空間讓旅人在城市之中保有安靜從容的餘裕。

晨間可於高樓層雲垂樓伴隨港灣晨光享用早餐，亦能循著館內藝術、周邊港灣文化及串連金馬賓館當代美術館的目的地旅程，重新認識高雄這座因水而生的城市。

旅程向南延伸，則抵達隱身墾丁國家公園的華泰瑞苑。身為南台灣首家加入萬豪國際集團的度假飯店，飯店依傍大尖山，遠眺大灣海景，以自然景觀入室，將恆春半島的陽光、季風與四時風貌納入住宿日常。專案入住海景客房，可在遠離街市喧囂的環境中甦醒，透過大片窗景感受山海隨光線變化；館內並以在地食材、低碳飲食及生態體驗為核心，引領旅人從餐桌、自然與地方文化，深入認識另一種南國的風土樣貌。

「南境漫旅・雙城聯賣」串聯The Luxury Collection與Design Hotels兩種旅宿體驗，一處以藝術美學與目的地探索，讓旅人在靜謐之間感受身心靈療癒的旅程；另一處則以建築、自然與地域文化，展現國境之南不可複製的山海風貌。

酒店 高雄

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