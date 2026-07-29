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有錢不買股！兩豪宅魅力勝台積電、成為現金吸鈔機

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／台灣房屋提供
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／台灣房屋提供

股市居高盤整，富豪棄房入股？台灣房屋集團實價登錄最新資料，兩百萬俱樂部豪宅「元利信義聯勤」再現無貸款交易，今年5月21樓戶，以總價3億6,260萬元售出，單價263萬元。

另外信義區屋齡達15年的豪宅「皇翔御琚」也有新交易，買方也無貸款以總價4億3,128萬元，單價212.9萬元買下11樓戶，如果以目前台積電（2330）股價，約可以買到195張股票。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年股市表現亮眼，但近期股市震盪，一個月內下跌逾5,000點，凸顯股市高波動的不穩定性，因此不少高資產族居高思危，早在股市高檔時，就進行資金多元配置。

觀察元利信義聯勤今年成交三筆，總銷已經11億元，陶朱隱園兩筆總銷17.7億元，也是無貸款購入，在股市AI熱潮之際，富豪棄股入房，顯示豪宅魅力更勝台積電。

進一步統計，去年上半年台北市億元豪宅交易有88筆，今年上半年億元豪宅交易略減，共70筆，交易筆數最多的在大安區，有18筆，其次為信義區11筆，不過論平均單價，信義區以188.5萬元險勝大安區的180萬元，信義區的平均總價3.1億元，平均坪數166坪，明顯都高於大安區。

張旭嵐分析，高端豪宅雖常見免貸款直接購入的交易，不過多半總價億元的買家仍會採貸款購屋，而在限貸令尚未解禁前，豪宅僅能貸款三成的情況下，多少都會暫時影響高資產族的布局，包括股市或其他海外投資，因此今年整體豪宅交易量仍屬保守。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年交易相對熱絡的信義區，由於輕屋齡、大坪數豪宅供給較多，且今年上半年超豪宅「陶朱隱園」的兩筆交易，大幅拉高了總價和單價表現，因此平均單價稱霸台北。

而大安區則是元利信義聯勤最熱賣，今年已有三戶交易，久違的帝寶也有一筆高樓層交易，但其餘豪宅坪數不乏在百坪左右，和信義區的豪宅形成不同規格和買盤。

陳定中分析，資深豪宅區段的大安區，其實仍有不少供給，除了忠孝復興站的指標案「台北之星」外，敦化南北路的數個危老案及都更案，完工後也將為市場注入新活力，因此往後大安區與信義區之間的豪宅單價競賽，還將持續上演。

2026年上半年 北市億元宅交易狀況。資料來源／台灣房屋
2026年上半年 北市億元宅交易狀況。資料來源／台灣房屋

豪宅 台積電 魅力

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