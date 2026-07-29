告別「大安籠屋」...北市50年信維整宅今招商 估砸80億變身地標大樓

北市大安區蛋黃的「大安籠屋」信維整宅公辦都市更新案延宕多年，今天上網公告招商，8月11日在北市住宅及都市更新中心舉辦招商說明會，預期將帶動民間投資逾80億元，創造不動產價值約188億元，打造大安區嶄新地標。

信維整宅座落在信義路與大安路口，基地面積為3391平方公尺的完整街廓，基地緊鄰捷運大安站，坐擁文湖線及淡水信義線雙捷運，鄰近建安國小、大安國中、師大附中及大安高工，文教資源豐富；周邊1公里內涵蓋世貿信義商圈、忠孝復興商圈及大安森林公園，商業及生活機能完整。

更新處表示，信維整宅的屋齡逾50年，更新前戶數共490戶，市府團隊2020年起進場協助、2023年設置駐地工作站與住戶深入溝通整合，如今所有權人已凝聚高度意願，2025年7月底起在115天內模擬選配繳交比率超過9成達成公辦都更意願門檻，並由台北住都中心擔任實施者。

更新處說，該案將以爭取基準容積100%獎勵為目標，包含北市整建住宅專案計畫容積獎勵，預計更新後興建地上24層、地下6層住商混合大樓，總樓地板面積超過1萬4800坪，並規畫設置區民活動中心、現代化超市以及托嬰中心，預期將帶動民間投資逾80億元，創造不動產價值約188億元，為社區周邊打造安全友善的全齡生活空間。

更新處表示，整建住宅重建的關鍵是市府團隊與市民互信及合作，信維整宅也將繼斯文、水源及南機場整宅邁向重建的曙光，市府團隊將持續推動「都更八箭」政策，逐步落實城市與市民共榮發展的願景。

北市信維整宅基地位置圖。圖／更新處提供