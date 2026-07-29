ETC 台灣隊攻進印度 首座自由流電子收費系統正式上路

ETC台灣隊新南向再下一城。遠通電收29日宣布，由台灣團隊打造的印度首座「多車道自由流」（MLFF）電子收費系統正式通車，首座門架設於印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦蘇拉特市，另一座位於哈里亞納邦加勞恩達市的門架也已於今年6月啟用，象徵台灣ETC技術繼泰國後，再度成功輸出海外，並搶進全球第二大道路市場。

遠通電收副總經理吳忠潔表示，此案是台灣智慧交通公私協力輸出的重要成果，在行政院公共工程委員會及高速公路局協助下，成功將台灣ETC經驗推向國際。印度政府規劃一年內將全國約1,400座傳統收費站中的10%、約140處升級為MLFF電子收費系統，團隊將持續爭取後續商機，協助印度推動高速公路數位轉型。

吳忠潔指出，印度國道路網長度逾4.5萬公里，規模約為台灣48倍，政府規劃未來建置超過1,000座電子收費區位，2026年起加速推動自由流收費。此次建置案由遠通電收、遠創智慧攜手資策會，以及四零四科技、研揚科技、晶睿通訊、邁爾凌科技、鷹勢科技、福鄉通商等台灣業者共同完成，涵蓋系統設計、建置及營運，展現台灣智慧交通整合實力。

他表示，印度約10年前導入與台灣相同的RFID收費技術FASTag，但車輛仍須進入傳統收費站並受柵欄管制，容易因扣款失敗或人工因素造成壅塞。台灣自2013年全面採用無柵欄自由流電子收費，累積完整實績，遠創智慧2020年完成印度概念驗證（POC），並於2025年取得正式建置案。

根據印度官方統計，蘇拉特市門架5月通車首日，即有超過4.15萬輛車不需減速完成通行，有效改善收費站壅塞情形；加勞恩達市門架也於6月投入營運。印度公路管理局（NHAI）主席亞達夫（Santosh Kumar Yadav）表示，MLFF系統是印度公路現代化的重要里程碑，有助建立更高效率、更透明的電子收費機制。

遠通指出，印度道路環境較台灣複雜，車種從小客車到20多輪大型貨車皆有，部分兩輪車輛免收費，因此系統整合高速車牌辨識（ANPR）、AI車型與車軸辨識及LiDAR感測技術，即時辨識車種並篩除免收費車輛；同時也針對當地高溫氣候強化設備散熱及耐候設計，確保系統在極端環境下仍能穩定運作，展現台灣智慧交通技術的海外競爭力。