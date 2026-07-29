法拍量年增6%！ 房仲：等房族成主力、斷頭潮還有得等

住商機構觀察內政部資料指出，今年上半年全台拍賣移轉棟數1,606棟，年增約6%，但仍屬近十年同期次低，斷頭潮還有得等。

另外，繼承與贈與移轉，也分別年減3.4%、8.7%，國內房地產市場從一般交易，法拍到繼承贈與，全呈現休息狀態。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行信用管制措施、銀行限貸等影響，2026年房市買氣持續下滑，過去這種情況，被視為「房市反指標」的拍賣移轉量，往往會上升。

然而，面臨一般市場趨冷，法拍市場也持續處於相對低檔，主因是部分高槓桿屋主雖面臨債務壓力，不過上半年全台景氣看好，尤其台股持續上揚，市場資金面充裕，加上整體房價居高不下，屋主仍可在一般市場上求售，整體法拍移轉棟數未出現明顯反轉，「斷頭潮」也沒出現。

另據統計，繼承與贈與移轉則雙雙下滑，上半年繼承移轉為3萬7,735棟，年減3.4%，贈與移轉則為2萬7,288棟，年減8.7%。

不過觀察歷年資料，仍屬歷史高檔。賴志昶認為，繼承移轉量主要受人口高齡化趨勢帶動，同時遺產稅有高額免稅額，亦免土地增值稅、契稅，在稅制鼓勵與高齡化之下，近年有繼承潮勢不可逆。

至於贈與部分，由於贈與房子，日後有高額房地合一問題，近年贈與不動產風氣已不若以往，但因不少人會利用每年贈與免稅額度，提早贈與晚輩房產，以利於資產配置，使贈與量仍屬相對高檔。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，高房價、高齡化等因素推擠，「等房族」逐漸成為房市另一股主力，惟若受傳承的房產為早期入手，日後晚輩如有脫手打算，取得成本會以較低的房屋與土地評定現值來認定，一旦以當前市價售出，衍生稅負將極為驚人。

加上繼承房產如為高屋齡資產，仍需一筆不小的修繕費用，因此，民眾若因「躺平」受繼承或贈與房產，也別開心太早，務必提前準備充足財源，同時精算未來稅負，才能將長輩心意圓滿傳承。