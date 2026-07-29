房市急凍卻未見斷頭潮 「等房族」成房市新主力

全台上半年買氣大減，不過民眾置產轉為其他方式。住商機構觀察內政部資料，全台上半年拍賣移轉棟較2025年同期小幅成長5.93%；至於繼承與贈與移轉，雖說分別年減3.4%、8.7%，但其中繼承棟數仍為十年以來同期第三高，贈與移轉也是十年同期第四高。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期市場買盤消退，惟民眾仍有節稅與財富傳承需求，同時加上高齡化問題，致使贈與、繼承移轉量仍處相對高檔。

根據統計，全台上半年拍賣移轉棟數達1,606棟，年增5.93%，但仍屬近十年同期次低，僅次於去年的1,516棟。賴志昶分析，受央行信用管制措施、銀行限貸等影響，2026年房市買氣大幅下滑，不過被視為「房市反指標」的拍賣移轉量，面臨市場趨冷反而仍處相對低檔，主因是部分高槓桿屋主雖面臨債務壓力，不過上半年全台景氣看好，尤其台股持續上揚，市場資金面充裕，加上整體房價居高不下，屋主仍可在一般市場上求售，以解一時之急，願讓資產淪落法拍市場者仍屬少數，致使整體法拍移轉棟數未出現反轉，離所謂的「斷頭潮」也是有不小距離。

另據統計，繼承與贈與移轉則雙雙下滑，上半年繼承移轉為3萬7,735棟，年減3.4%，但僅次於2023、2025年，維持近十年來同期第三高；贈與移轉則為2萬7,288棟，年減8.7%，不過仍屬歷史高檔，維持在十年來同期第四高。

賴志昶認為，繼承移轉量主要受人口高齡化趨勢帶動，同時遺產稅有高額免稅額，亦免土地增值稅、契稅，在稅制鼓勵與高齡化之下，近年有繼承潮勢不可逆；至於贈與部分，近年許多家族長輩會利用每年贈與免稅額度，提早贈與晚輩房產，以利於資產配置，同時又有囤房稅、信用管制措施、限貸令等因素，更加增資產族群贈與需求，致使贈與量仍屬相對高檔。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，全台高房價、高齡化等因素推擠，令「等房族」逐漸成為房市另一股主力，惟若受傳承的房產為早期入手，日後晚輩如有脫手打算，取得成本會以較低的房屋與土地評定現值來認定，一旦以當前市價售出，衍生稅負將極為驚人，加上繼承房產如為高屋齡資產，仍需一筆不小的修繕費用；因此，民眾若因「躺平」受繼承或贈與房產，也別開心太早，務必提前準備充足財源，同時精算未來稅負，才能將長輩心意圓滿傳承。