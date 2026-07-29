英特爾技術驅動醫療外骨骼解決方案 協助患者重新站穩腳步

因下肢受傷而無法站立或行走的患者，通常需要接受密集的臨床復健與專業物理治療師的協助。此類醫療照護透過反覆訓練肢體功能，協助大腦重新學習控制肢體運動，最終幫助患者重新站立並恢復行走能力。然而，傳統復健方式仍存在不少限制，不僅對患者而言相當耗費體力，也仰賴治療師長時間一對一陪同與指導，單次療程往往更長達數小時。成立於2010年的醫揚科技是台灣領先的醫療設備製造商，攜手英特爾與福寶科技三方合作，共同打造由AI技術驅動的外骨骼機器人，期望提升臨床復健體驗。

FREE Walk是一套結合機器人與 AI 技術的解決方案，將Intel Core Ultra處理器與Intel OpenVINO軟體套件，整合至輕量化、可穿戴式外骨骼裝置中。透過這些技術的整合，FREE Walk能引導患者進行安全、一致且可重複的下肢訓練，協助重新活化大腦神經迴路並促進神經可塑性，進一步加速復健進程。

醫揚科技總經理莊富鈞表示：「此解決方案的核心目標，是協助患者重新學會我們習以為常的能力──行走。過去16年來，我們持續運用英特爾的技術推動醫療設備創新，逐步改變醫療照護的樣貌，也為AI在醫療領域的大規模應用奠定重要基礎。」

他進一步說明，外骨骼裝置內建的Intel Core Ultra處理器，透過CPU、內建GPU與NPU異質運算架構執行AI演算法，可依不同工作負載與軟體配置進行最佳化，提升整體運算效能。這些演算法也與壓力感測器、肌電圖感測器及慣性感測器協同運作，幫助提升步態穩定性，並即時將肌肉生物電訊號轉換為動作預測，協助系統判斷患者下一步的肢體動作。

醫揚科技也運用Intel OpenVINO工具套件，協助其工程團隊在CPU、NPU和GPU等不同運算資源間，評估並部署適合的AI模型。因此，實現了更高效率的邊緣AI推論，不僅降低推論延遲、提升整體效能，也讓工程團隊能更快速地擴展平台與部署AI模型。

莊富鈞表示：「英特爾兼具高效能與低功耗的 NPU，搭配Intel OpenVINO工具套件，成功將智慧復健從概念驗證推向臨床實際應用，如今已成為廣泛應用於全球醫療場域的AI醫療解決方案。」

這項基於英特爾技術的平台，可在復健訓練過程中於裝置端執行邊緣AI運算，而Intel OpenVINO工具套件有助於最佳化AI推論，提升動作分析以及人機互動效能。

莊富鈞進一步指出：「藉由將對即時性要求較高的AI運算保留於裝置端執行，並將累積的訓練數據上傳至雲端進行分析與提升產品，此解決方案能兼顧即時反應能力，以及長期模型學習與平台規模化的需求。」

英特爾技術驅動的復健外骨骼裝置拓展至全球，累積逾4萬筆病患訓練資料，目前搭載醫揚科技自主技術以及由英特爾軟硬體平台所驅動的FREE Walk外骨骼解決方案，已應用於台灣約三分之一的醫學中心層級醫院。

在傳統下肢復健療程中，單次療程通常需要多達四位治療師共同協助一位患者；導入AI驅動的外骨骼解決方案後，每次療程可減少至少兩位治療師的人力投入，使治療人力效率提升約50%。此外，該解決方案也已拓展至全球其他22個國家，累積超過4萬筆病患訓練紀錄。

莊富鈞表示：「能夠與英特爾攜手合作，是一段非常寶貴的歷程，我們期待持續與英特爾深化合作，將更多先進AI技術導入兼具可靠性、安全性且可長期部署的智慧醫療解決方案，讓其在真實臨床場域中發揮更大價值。」