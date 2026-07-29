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新北七大科技園區房價曝 漲幅全面高出行政區、這區最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
林口區的「新北國際AI_智慧園區」近三年房價漲幅24.6%，遠高於林口區整體房價漲幅10.7%。圖／永慶房屋提供
林口區的「新北國際AI_智慧園區」近三年房價漲幅24.6%，遠高於林口區整體房價漲幅10.7%。圖／永慶房屋提供

AI浪潮帶動房市發展，永慶房屋統計新北市科技園區周邊房價，數據顯示，七大科技園區近三年的房價漲幅已全面超越行政區的整體漲幅。部分園區周邊房價更已高於行政區平均水準。

其中新店區的「寶高智慧產業園區」表現最為強勢，周邊房價比行政區均價高出近3成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店寶高智慧產業園區近一年周邊平均單價63.9萬元，高出行政區均價達29.4%，是新北市房價最高的科技園區。

她表示，新店寶高園區以數位科技、智慧電動車為發展核心，吸引鴻海精密、特斯拉等國際大廠插旗，加上該園區緊鄰寶橋路家樂福商圈，步行即可抵達新店裕隆城，兼具頂級產業與優異生活機能，強勁支撐區域房價。

位於新莊區的「新北知識產業園區」房價同樣高漲，近一年周邊平均單價58.5萬元，較行政區均價高23.7%，近三年房價漲幅直逼20%，相較之下，新莊區近三年房價僅微幅上漲5.9%。

陳金萍指出，新北知識產業園區鄰近新北產業園區站，擁機場捷運與環狀線雙捷交會優勢，近年隨著頂級企業總部進駐，並與新莊副都心重劃區共榮發展，在交通利多與商業機能帶動下，周邊房價穩定上揚。

土城區「頂埔科技園區」周遭均價一坪44.6萬元，雖略遜於土城區整體平均48.2萬元，但近三年房價上漲28.9%，位居新北七大科技園區第一。相較之下，土城區近三年的房價漲幅則未達1成。

陳金萍分析，頂埔科技園區過去屬於傳統工業區，房價基期較低，但近年轉型為高科技聚落，隨著捷運三鶯線迎來完工通車階段，實質兌現了串聯三峽、鶯歌與雙北市中心的交通利多。

加上相較於板橋、海山或土城暫緩重劃區，頂埔科技園區周邊房價相對便宜，吸引預算有限的首購買盤湧入，強勢推升該區房價。

林口區的「新北國際AI+智慧園區」受惠於國內外大廠進駐規劃與產業聚落成型等利多帶動，引發市場正面預期，近三年房價漲幅24.6%，遠高於林口區整體房價漲幅10.7%。

陳金萍表示，該園區雖距離捷運站點較遠，但與生活機能成熟的林口新市鎮緊密連結，並具備高綠覆率的低密度生活環境。目前4字頭的單價在大台北生活圈中極具競爭力，對於願意用通勤時間換取更大居住空間的消費者而言，是高性價比的移居首選。

陳金萍表示，雖然部分園區目前房價較行政區平均略低，但近三年仍有明顯漲勢，反映市場對未來產業發展仍抱持高度期待。隨著AI、高科技製造及智慧產業持續發展，產業、交通及生活機能兼備的科技園區周邊，仍是新北市最具房市發展潛力的區域之一。

新北市指標科技園區周邊近三年房價變化與行政區比較。資料來源／永慶房屋
新北市指標科技園區周邊近三年房價變化與行政區比較。資料來源／永慶房屋

新北市指標科技園區周邊近一年平均單價與行政區比較。資料來源／永慶房屋
新北市指標科技園區周邊近一年平均單價與行政區比較。資料來源／永慶房屋

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