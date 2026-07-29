毒油事件吹哨者南僑油脂不忍了 向福壽要求其道歉並賠償一切損失

中聯毒油事件的「吹哨者」南僑油脂（以下簡稱南僑），今日在各大報刊登半版廣告，強調福壽公司為該公司大豆油長期供應商，當南僑發現自油罐車採集樣品經三次苯駢芘檢測超標異常立即向福壽追蹤處理，然迄今未獲福壽提出送驗結果報告，亦未見出面處理及道歉。南僑深感遺憾，予以嚴正譴責，並要求福壽道歉及賠償南僑一切損失。

南僑表示，該公司向來注重食品安全，對於食品管理從源頭嚴格把關起，依法實施自主管理，於民國108年間斥資設置「南僑集團食品安全研究暨檢驗中心」（下稱：南僑研檢中心），提供食用油脂及南僑集團其他產品、原料的各項檢驗，並於109年間通過TAF (Taiwan Accreditation Foundation)評鑑符合國際ISO17025之實驗室認證標準成為TAF認證實驗室，至今已完成六大類檢測項21個物質之檢測認證，且自103年至115年7月6日期間，本公司對食用油脂做自主管理檢驗原料、半成品、成品共6275件（其中關於苯駢芘的監測計1002件）。

南僑表示，公司為保障食品安全不惜投入龐大資源對南僑集團食品檢驗需求依序排定進行檢測，除了本次於4月8日自福壽公司購入入廠之油罐車採樣樣品外，其餘苯駢芘檢測結果均是未檢出或合格。

南僑強調，該公司不是問題油製造者；是問題油供應鏈最早發現者。南僑之大豆油係長期向上游福壽實業公司購入，福壽公司則是向其上游中聯油脂公司購入。南僑於4月8日採購入廠之食用一級大豆沙拉油油品時，福壽公司隨貨提供油品常規品質檢測報告，隨後南僑品管單位自福壽公司油罐車採樣口採樣兩瓶留存，再依據原料油入廠做常規品質管制項目檢驗符合驗收標準，倉儲單位收油打入油槽收料，上述採樣留存之樣品作為強制檢驗周期自主檢驗使用，並由南僑研檢中心按期進行檢驗；繼於5月13日就福壽公司油罐車留存採樣油品進行檢測，結果為苯駢芘4.6μg/kg(ppb)（標準小於2.0μg/kg(ppb)），這是12年來第一次檢出苯駢芘超標。

南僑立即對油槽原料油與生產之成品進行檢測均合格；同時於5月14日啟動複測油罐車留存採樣油品，並在115年5月22日得知檢測結果為超標4.8μg/kg(ppb)；南僑為求慎重起見再委託獨立第三方SGS於115年5月28日對4月8日入廠油罐車採樣品檢測（採急件送驗）， 6月4日得到SGS檢測結果為苯駢芘8.0μg/kg(ppb)；足見本公司對此食品安全採極為審慎嚴謹之態度。