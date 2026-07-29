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旅天下董事長李嘉寅：國人旅遊消費型態結構性轉變需求看旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
旅天下董事長李嘉寅表示，旅遊需求結構已經改變，成為民眾民生消費的一部分。黃淑惠攝
旅天下董事長李嘉寅表示，旅遊需求結構已經改變，成為民眾民生消費的一部分。黃淑惠攝

旅天下（6961）董事長李嘉寅表示，國人旅遊消費型態已出現結構性轉變，「銀髮與親子市場快速崛起」及「一年多飛成為旅遊新常態」，正推動台灣出境旅遊邁入新階段。

國人旅遊消費型態已出現結構性轉變，需求只會穩健成長，法人看好華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）等航空公司持續受惠，雄獅（2731）、鳳凰（5706）、旅天下、山富（2743）、五福（2745）及易飛網（2734）等旅行社，長期營運跟著雨露均霑。

疫後出國需求已由過去的「報復性旅遊」，逐漸轉變為民生消費的一部分，出國旅遊不再只是奢侈享受，而是許多家庭固定安排的生活支出。隨著旅遊市場持續擴大，預估今年台灣出境旅遊人次有機會突破2,000萬人次，改寫歷史新高，也象徵國人海外旅遊正式邁入常態化時代。

李嘉寅指出，隨著市場需求持續成長，國籍航空近年積極引進新機、增加航班並拓展新航點，未來機票供給將更加充足，旅遊產品也將朝更多元、更多樣化發展，不僅有助降低旅遊門檻，也將帶動旅行社、航空公司及整體觀光供應鏈迎來新一波成長動能。

其餘的旅行業者分析，今年旅遊市場最明顯的變化，在於銀髮族與親子家庭成為兩大成長引擎。退休族群時間安排較具彈性，只要有優惠行程便願意立即出遊，已成為許多團體旅遊的重要客源，也帶動慢遊、郵輪及客製化旅遊商品需求快速增加；另一方面，親子家庭則帶動寒暑假及連假旅遊需求持續成長，成為旅行社產品布局的重要市場。

業者指出，疫後旅遊市場已從短期報復性消費，逐漸轉向長期、穩定的結構性需求，「一年安排兩次、三次，甚至更多次海外旅行」將成為新的消費模式。在航空運能持續恢復、新航點不斷增加，以及旅遊商品日益多元下，台灣出境旅遊市場可望持續成長，也將為航空、旅行社及觀光產業鏈挹注穩健成長動能。

長榮航空 華航 航空公司

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