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永光6月自結稅前淨利4,030萬元 轉虧為盈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）公布6月自結獲利數字，合併營業淨利2,317萬元，較去年同期增加6,795萬元；合併稅前淨利4,030萬元，較去年同期增加9,847萬元，轉虧為盈。

永光表示，6月獲利增加，除因營收較去年同期增加之因素外，主要係因去年同期新台幣大幅升值，導致整體毛利率降低。

永光也公布上半年自結獲利數字，合併營收41.77億元，年增6.3%；合併營業淨利1.28億元，較去年同期增加1.35億元；合併稅前淨利1.86億元，較去年同期增加2.36億元，轉虧為盈。

從各事業別來看，6月色料化學品營收年減0.2%、特用化學品年增33%、碳粉年增14%、電子化學品年增23%、醫藥化學品年增22%。上半年色料化學品年減4%、特用化學品年增10％、碳粉年減4%、電子化學品年增27%、醫藥化學品年減9%。

營收

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