永光6月自結稅前淨利4,030萬元 轉虧為盈

因下肢受傷而無法站立或行走的患者，通常需要接受密集的臨床復健與專業物理治療師的協助。此類醫療照護透過反覆訓練肢體功能，協助大腦重新學習控制肢體運動，最終幫助患者重新站立並恢復行走能力。然而，傳統復健方式仍存在不少限制，不僅對患者而言相當耗費體力，也仰賴治療師長時間一對一陪同與指導，單次療程往往更長達數小時。成立於2010年的醫揚科技是台灣領先的醫療設備製造商，攜手英特爾與福寶科技三方合作，共同打造由AI技術驅動的外骨骼機器人，期望提升臨床復健體驗。

2026-07-29 11:18