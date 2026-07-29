回應電池故障 Tesla台灣祭補償方案維修代步車加倍

針對部分車輛顯示電池故障代碼，特斯拉（Tesla）台灣表示深感抱歉，承諾對此批回廠車輛進行完整檢修、電池換新，並提供補償方案，加倍全台維修代步車數量。

Tesla台灣28日透過新聞稿說明，在完整檢修與電池換新方面，針對此批出現電池故障代碼回廠車輛，Tesla台灣承諾依購車保固條款，對車輛電池進行完整檢修換新；為補償車主遇到不便，Tesla台灣也將依個案具體情況，主動向每一位因電池問題回廠車主，提供最大化實際補償方案。

在加倍全台代步車數量方面，Tesla台灣表示，會為所有維修留廠車主提供代步車或代步金，回應近日車主反映代步車輛不足，Tesla台灣已加倍全台代步車總量，第一時間優先提供回廠車主使用，盡最大努力降低回廠車主的不便，保障所有Tesla車主權益。

Tesla台灣並承諾未來原廠換購價格不受影響，針對此批出現電池故障代碼車主，Tesla台灣承諾原廠換購價格，不會因特定車型年份、或經電池更換而減損，一律遵循原廠換購標準，公平檢視車況及市場供需做為換購鑑價標準。

Tesla台灣指出，經原廠再上架官網認證中古車，與全新車輛同享交車日起算8年16萬公里電池保固。

針對電池部分，Tesla台灣說明，各車型與每一代車款所採用的電池設計與供應商並不完全相同，現行Model 3與Model Y所使用的電池，也與改款前車款不同。無論生產年份或型號，Tesla全球車輛所使用的電池，均通過原廠認證的安全與性能標準，並提供至少8年16萬公里的「電池與驅動單元」保固。