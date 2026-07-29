華航航班營運正常 持續關注熊本地震情況

日本熊本發生地震，華航29日特別加開CI2129福岡飛往桃園航班，以A330機型執飛，協助滯留日本的旅客儘速返台；華航也已經宣布免除熊本退改票手續費免費載運賑災物資。

華航7月29日CI394/CI395桃園往返熊本及CI198/199高雄往返熊本航班正常營運，將持續關注當地場站動態，並視旅運需求適時調整航班安排，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班資訊。

另外，由於日本熊本發生地震，凡持本公司2026年8月5日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。華航持續關注當地場站最新動態安排航班，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班資訊。

華航也宣布提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至八月底。全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。