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好市多強化黑鑽會員生日好康 線上滿5,000折500帶動精準消費

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

零售通路持續深化會員經營，美式賣場好市多Costco）針對黑鑽卡主卡會員提供生日月份專屬優惠，符合資格的會員於生日當月使用台灣好市多線上購物，單筆消費滿5,000元可折抵500元。隨著民生物價上漲，消費者對折扣、配送及購物成本更加敏感，這項生日禮也成為黑鑽會員規劃家庭採購時的重要優惠工具。

有會員在社群分享，以好市多線上販售的喜生冷凍洋蔥牛肉米漢堡為例，線上售價每盒599元，購買9盒金額為5,391元，使用500元生日禮後，實付4,891元，平均每盒約543.4元。若在實體賣場以每盒559元計算，9盒共需5,031元，線上購物搭配生日優惠後，總支出可減少140元。

這項試算顯示，儘管部分線上商品售價高於實體賣場，但只要線上與賣場價差低於折扣所能抵銷的幅度，搭配生日禮後，仍有機會創造較低的實際購買成本。以該項商品為例，線上售價約比賣場高7%，在訂單金額接近5,000元門檻的情況下，500元定額折抵足以涵蓋價差。

不過，消費者在使用優惠時，仍須留意生日禮並非全單固定九折，而是單次折抵500元。若消費金額剛好為5,000元，折扣率為10%；訂單若提高至5,500元，折扣率降至約9.1%；消費金額愈高，優惠占比愈低。如何控制訂單金額及選擇商品組合，成為決定實際優惠效益的關鍵。

好市多線上商品售價通常也反映配送及物流成本，部分品項可能較賣場售價高出數十元。消費者除了比較商品價格，也會將交通、停車、油料、搬運及購物時間等成本納入評估。對於大包裝、冷凍食品、飲料、衛生紙或家庭用品等體積較大、重量較重的商品，線上配送的便利性可進一步提高生日禮的使用價值。

另一方面，線上購物可讓消費者依照採購清單下單，減少進入賣場後臨時加購商品的機會，有助控制家庭預算。但若為了達到滿額門檻而購買非必要商品，或囤積超過家庭實際需求的數量，折扣帶來的節省效果也可能被額外支出抵銷。

從通路經營角度觀察，生日禮不僅是單次促銷，也有助好市多提高黑鑽會員對線上購物平台的使用頻率。透過滿額折抵方式，可引導會員集中採購，並增加線上限定商品、宅配服務及數位會員功能的接觸機會，進一步串聯實體賣場與電商通路。

Costco 好市多

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