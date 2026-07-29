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「好未來APP」推租屋數位轉型 獲經濟部 SIIR 計畫支持讓管理效率升級

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
謝長恩說，過去一名管理人員約能管理70至80間房；導入數位化後，可以管理200間房。業者提供
謝長恩說，過去一名管理人員約能管理70至80間房；導入數位化後，可以管理200間房。業者提供

推動租屋數位轉型！由創未來智慧生活推出的「好未來APP」，獲經濟部SIIR計畫支持，標榜免費整合軟硬體，將物件管理、廣告上架、電子合約、線上收租、一鍵催繳、自動對帳、財務報表及派修服務等，集中在同一個平台完成，讓管理效率全面升級。

創未來智慧生活董事長謝長恩指出，AI時代，租屋管理也正在改變。過去，房東與包租代管業者處理招租、簽約、收租、對帳、報修與水電計費，往往必須切換多套系統，還要頻繁往返現場。真正昂貴的，不只是人力，而是被重複工作消耗的時間。

謝長恩強調，好未來APP以「免費、整合、效率」為核心，將物件管理、廣告上架、電子合約、線上收租、一鍵催繳、自動對帳、財務報表及派修服務，全部集中在同一個平台完成。

平台更進一步串聯智慧門鎖、智慧電錶、智慧水錶與智慧櫃，讓管理者透過一支手機，就能夠完成帶看、入住、門禁、水電計費與設備管理。

近期，好未來APP（6598）舉辦多場智慧租賃管理說明會，吸引許多房東及包租代管業者參與，現場透過系統操作與實際案例，展現數位工具如何改變傳統管理模式，獲得市場熱烈回響。

「真正的數位轉型，不是讓人做得更快，而是讓系統完成更多工作。」謝長恩說，過去一名管理人員約能管理70至80間房；導入數位化與自動化流程後，可以管理200間房，也有機會成為有秩序的日常。

好未來APP的創新模式，也獲得經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫(SIIR)」支持，肯定其運用AI、雲端與物聯網技術，推動建築租賃產業數位轉型的發展方向。

為降低業者導入門檻，好未來APP提供前20間房永久免費，涵蓋全國90%的房東都可以免費使用；超過20間後的專業代管業者，每間僅需10元，一般會員每年再贈送600點廣告點數。

好未來APP提出三大主張：管理免費、收租免費、廣告免費。謝長恩強調，免費不是功能減少，而是用創新的平台模式，讓更多房東與業者願意開始、能夠使用，也真正產生效率。

他說，AI時代的競爭，不是誰投入更多人力，而是誰能用更少時間，創造更高的人均價值。

「好未來APP」推動租屋數位轉型，獲經濟部SIIR計畫支持，讓管理效率全面升級。業者提供
「好未來APP」推動租屋數位轉型，獲經濟部SIIR計畫支持，讓管理效率全面升級。業者提供

租屋 經濟部 數位

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