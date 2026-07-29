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南僑登報聲明要求福壽道歉求償 福壽：暫無回應

中央社／ 台北29日電

南僑委託律師在報紙刊登聲明啟事表示，並非問題油製造者，而是供應鏈中最早發現苯駢芘超標的業者，並點名福壽遲未提出送驗結果，也未出面處理及道歉，要求福壽公開道歉並賠償相關損失。福壽接受中央社記者詢問時表示，對南僑聲明暫無回應。

南僑今天委託永然聯合法律事務所及世紀聯合法律事務所，於五大報刊登聲明啟事，針對中聯油脂油品事件引發的食安爭議說明立場。

南僑表示，長期向福壽採購大豆油，而福壽則向上游中聯油脂採購。今年4月8日，向福壽購入一級大豆沙拉油，依慣例留樣保存，並依食品安全監測計畫進行自主檢驗；5月13日檢出留樣苯駢芘含量每公斤4.6微克，高於法定標準每公斤2微克，為南僑12年來首次檢出超標。

南僑指出，公司隨即針對油槽原料油及生產成品進行檢測，結果均符合標準，並於5月14日啟動複驗，5月22日複驗結果為每公斤4.8微克；之後委託第三方檢驗機構SGS檢測，6月4日結果為每公斤8.0微克。

南僑表示，由於追查油槽原料油及生產產品均符合標準，且桃園市政府衛生局7月2日到廠抽驗油槽原料油結果也合格，因此公司認為，當時未符合食品安全衛生管理法規定的通報要件。

南僑指出，6月10日即向福壽反映油罐車留樣檢測異常，要求說明原因並追查批次，但迄今仍未收到福壽提出送驗結果，也未見福壽出面處理及道歉，要求福壽公開道歉，並賠償南僑因此事件所受損失。

南僑強調，非中聯油脂、福壽、福懋油及泰山股東，不可能與相關公司共謀隱匿，也已配合檢調及主管機關調查，並以證人身分協助偵辦。

南僑表示，公司自103年至今年7月6日止，共完成6275件食用油脂原料、半成品及成品自主檢驗，其中苯駢芘監測1002件，除本次事件涉及的留樣外，其餘檢測結果均為未檢出或符合標準。

南僑表示，為提高食安管理標準，自7月4日起已將所有入廠原料油改採逐批檢測苯駢芘，即使相關法規尚未修正，也將以高於法規的標準管理原料，確保產品安全；若產品品質有任何瑕疵，將依法承擔相關責任。

南僑 福壽 中央社

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