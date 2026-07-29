快訊

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

熊本強震罹難者增至13人！永旺翻新開幕才1個多月 震後爆炸化瓦礫

「聚勢未來．鏈動全球」 2026新北市國際採購商洽會開放報名

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北年度盛事國際採購商洽會報名中！新北市政府將於今年9月22至23日辦理「2026新北市國際採購商洽會」，在台北新板希爾頓酒店登場。為協助本地業者拓展國際市場，本次活動新北市將攜手臺北市、基隆市與桃園市合作，邀集來自歐洲、美洲及亞洲等地超過20位國際買主，與北北基桃四市企業進行一對一實體或視訊商洽，搶攻全球商機。

經發局長盛筱蓉表示，今年的國際採購商洽會以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，打造國際買主與臺灣企業深度交流的重要平台。活動聚焦「智慧製造與AI應用」、「ESG永續供應鏈」、「智慧車聯與綠色能源」、「智慧醫療與健康科技」、「數位服務與跨境商務」及「傳產加值推廣（陶瓷、茶葉）」六大主題領域，展現新北市多元創新、智慧科技與文化特色兼具的產業實力，邀請全球相關企業買家來臺洽談採購與技術合作，期盼透過活動協助新北企業拓展海外商機、提升商洽效益與品牌能見度，進一步強化國際競爭力，邁向全球市場。

經發局補充說明，國際採購商洽會自2013年舉辦迄今已邁入第14年，累計辦理超過8,500場媒合場次，創造逾1,020億元商機。今年除辦理商洽媒合外，也將邀集各主題領域企業設攤展示最新產品及技術成果，促進業者交流合作，掌握最新產業趨勢。

經發局指出，今年也延續去年規劃「傳產實體商洽」及「現場展售專區」，邀請新北茶葉及陶瓷業者展示特色產品，透過現場體驗吸引買主及參觀者，推廣新北在地特色產業。讓參與廠商掌握全球產業趨勢，拓展國際曝光與合作機會，提升國際市場競爭力。經發局表示，凡對國際商洽有興趣且具國際拓展潛力之業者，皆歡迎踴躍報名參加，即日起至今年9月4日止開放免費報名。

新北 北北基桃 桃園市

延伸閱讀

岱宇進軍AI無人載具 成立美國子公司建置產能、拚年底前貢獻營收

2026親子FUN水藝動派對9/19-20登場

2026 WRO機器人北區賽淡水亞東科大登場 118隊競逐世界賽門票

岱宇強攻AI無人載具

相關新聞

航空貨運迎黃金獲利期 市場進入「高運價、低成本」階段

國際油價回落，華航、長榮航空昨（28）日宣布，自8月起調降航空貨運燃油附加費近兩成，星宇同步跟進。不過，在AI伺服器、高效能運算（HPC）、半導體設備及電子業旺季出貨帶動之下，市場基本運價持續走揚，形成「高運價、低成本」的新局面。

「多久調薪一次？」、「休假正常嗎？」面試十大NG問題曝光

yes123求職網針對畢業季進行的「企業評價網路世代求職者調查」顯示，企業主替今年新鮮人的應徵禮貌平均只打50.4分，企業除了對面試無故不到。打電話不接等狀況會列為拒絕往來戶外，面試時很多提問，也可能踩到企業的地雷。

帶團隊去住「虹夕諾雅」取經！他在桃園青埔設計豪宅、107坪僅2房：客人買的是「圓夢宅」

「從去年到今年，台股上到4萬多點，第2季以來特別有感覺，從股市獲利出場，將局部獲利轉換到不動產配置。」京懋建設執行長范秉豐表示，這群客戶不會買首購型的小宅，而是選擇大坪數豪宅，而且幾乎都是現金購屋。

遠東SOGO邁向「一站式滿足」

根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查顯示，八成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出1.7倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

出境旅遊潮帶旺觀光鏈

出境旅遊熱潮持續升溫，旅行業者指出，國人旅遊消費型態已出現結構性轉變，「銀髮與親子市場快速崛起」及「一年多飛成為旅遊新常態」，正推動台灣出境旅遊邁入新階段。華航、長榮航空、星宇航空及台灣虎航等航空公司持續受惠，雄獅、鳳凰、旅天下、山富、五福及易飛網等旅行社，下半年營運同樣看俏。

馬自達進口車 國產價搶市

進口車國產價再添一家，ALL-NEW MAZDA CX-5導入四款車型，正式售價自94.9萬元起，昨（28）日起展開接單，搶攻百萬元級距的中型休旅車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。