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「多久調薪一次？」、「休假正常嗎？」面試十大NG問題曝光

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
進入新鮮人求職旺季，面試求職也有很多眉角要注意。求職示意圖。AI生成
進入新鮮人求職旺季，面試求職也有很多眉角要注意。求職示意圖。AI生成

yes123求職網針對畢業季進行的「企業評價網路世代求職者調查」顯示，企業主替今年新鮮人的應徵禮貌平均只打50.4分，企業除了對面試無故不到。打電話不接等狀況會列為拒絕往來戶外，面試時很多提問，也可能踩到企業的地雷。

調查顯示，在可複選狀況下，位居企業「拒絕往來戶」前五名，主要依序為：「面試無故不到，也不打電話致意」(77.7%)、「錄取卻不報到，並且找不到人」(67.3%)、「主動投遞履歷後，打電話不接」(55%)，以及「不管條件，亂投履歷」(47.7%)、「錄取後，卻馬上回說還要再考慮」(44.1%)。

其餘被列入黑名單的狀況，又還有：「發通知信都不回覆」(38.8%)、「面試遲到」(31.6%)、「多次更改面試時間」(30.5%)，以及「接了面試邀約電話，竟然說已找到工作」(29.5%)、「面試沒有準備，一問三不知」(28.2%)。

對於歷年來應徵過的社會新鮮人，高達98.8%的公司曾經遇過「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況。畢竟這群「Z世代」求職者，若觸犯某些面試禁忌，鐵定也會被企業列入「黑名單」。

在整個面試過程中，企業方面的「禁忌」更是不少。此次調查就顯示，面試官「最無法接受」新鮮人面試情況，在可複選情況下，其中前五大分別為：「穿著邋遢」(44.6%)、「答非所問、實問虛答」(43.4%)、「不懂裝懂」(42%)，以及「抓頭髮、翹腳、摳指甲」(40.8%)、「目光游移不定、不敢直視」(37.3%)。

想要增加面試的「印象分數」，其實求職者也該表現出「積極」一點的態度，此次調查就顯示，有七成九(78.8%)的企業透露，若社會新鮮人「主動提問」的話，「會有」加分作用。

不過想避免「弄巧成拙」，建議要避開以下這些「最NG」的提問(反問)。在可複選狀況下，前五大「地雷問題」依序分別為：「能準時下班嗎？」(41.4%)、「薪水可以再多一點嗎？」(40.4%)、「問面試官私人問題」(39.3%)，以及「公司會錄取我嗎？」(33.5%)、「休假正常嗎？」(32.3%)。

其餘「最白目」的提問(反問)，又分別有：「多久調薪一次啊？」(31%)、「可以申請加班費、補休嗎？」(29.7%)、「年終獎金、分紅大概多少？」(28.5%)，以及「薪水是多少呢？」(24.1%)、「可以應徵其他的職缺嗎？」(23.1%)。

求職 面試

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