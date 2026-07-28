青安3.0上路到數計時 排富條款再加碼

青安3.0上路倒數計時，即將在本周五正式上路。財政部已將青安3.0的新規定和執行細節，正式發文給各八大行庫，其中在「排富」方面，除了個人所得收入以200萬元為限之外，房屋總價的「三級制」，財政部已明確要求行庫，以「成交總價和銀行鑑價」孰高來認計，同時有別於青安2.0對於一次買二戶的，亦即「買雙拼」還有通融其中一戶的空間，到了青安3.0，則是一次買二戶的連其中一戶都不能適用青安優惠專案。

據了解，財政部是基於能一次買二屋的借款戶，都是高財資能力，因此將這類借款案，全面排除在青安3.0的適用範圍。至於個人所得200萬元的認定，財政部要求必須以國稅局的「各類所得資料清單」作為認定所得總額的依據，至於另攤販、自營商等族群，倘若缺乏所得清單資料，則可用資金流程或營業資料等相關收入證明給銀行來確認所得情況。

至於青安2.0的申請者，只要銀行還沒撥款的，都還來得及「反悔」撤件，改在8月1日之後再提出新申請，但在選擇後就不能再作變更。

財政部是在周二正式對八大行庫發文並提出最新版的問答集，讓各大行庫明瞭關於執行面的來自民眾的各種疑難雜症要怎麼處理。借款人購買房屋總價金額現在依照台北市、新北市與新竹、和其他各區，有3500萬、2500萬、2000萬元的「三級制」的總價上限，對此青安3.0將要求，依借款人購買住宅鑑價或買賣總價，二者取孰高來執行。例如，借款人購買的住宅坐落於台北市，買賣總價為3400 萬元，承辦銀行鑑價為3600萬元，這時借款人仍不能適用青安3.0貸款專案，此外，若先前已經適用過青安2.0的，也不能再適用青安3.0，但倘若曾經使用過青安1.0的，只要先前的房子已出售或轉讓，則仍可適用。

至於外界最關心的青安3.0對婚育宅的獎勵方案，以及「假結婚」的處理，依據財政部青安3.0的規定，一旦發現是假結婚，不但要追回原本的貸款補貼利率，而且還要重新核定貸款條件，不論是成數或是利率，銀行都有限縮的空間；至於非假結婚，但之後離婚者，則銀行要追回先前比起一般1000萬元貸款多出200萬元的利率補貼，但倘若是配偶往生，則仍可維持1200萬元額度的利率補貼。

此外，即使是離婚恢復單身的，只要有子女監護權，且子女未成年，都仍可維持適用原1500萬元額度的優惠利息補貼。

至於在青安2.0常見的疑難雜症，這次財政部在問答集亦有更清楚的說明。此次財部特別明文規定，只要用青安3.0來購屋，嚴禁一切出租方式，包括了房間分租、整層出租、頂樓加蓋出租，或是作為社會住宅等公益出租人出租，都不許可，而且，若買屋者因為前屋主租約尚未到期，因此先用銀行的其他貸款方案過渡，由於之後再適用青安3.0，已被視為「轉貸」，因此亦不被許可。此外，外國自然人在台灣買房，或是國人想在海外買房的，也不能用新青安來買房。

而由於地震頻繁，倘若居民先前已有一棟房子但因為天災受損，在青安3.0新規定之下，仍可以用該規定買新房，但要檢具建物的「紅單」（紅色危險標誌）照片或影本等資料來申請。

另一個先前常見的問題，亦即從「繼承」產生能否再適用青安的困擾，這次財政部亦明確釋疑。借款人本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅或共同持有共有住宅，其所持有建物之持分換算面積合計未滿40 平方公尺可申辦之外，倘若該住宅為繼承取得的在配偶或子女之外的其他「公同共有者」，經借款人檢具繼承系統表、除戶資料等相關證明文件，供承辦銀行查證，仍可依其潛在應有部分計算其個別持有的共有住宅面積，未滿40平方公尺仍可適用青安3.0。