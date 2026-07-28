大豐電財報／上半年每股賺1.51元 大大寬頻預計本季送件申請上市

大豐電（6184）28日舉行董事會通過上半年度財報，在寬頻業務穩健成長帶動下，上半年營收再創同期新高。上半年合併營收10.97億元，年增1.7%，營業利益3.31億元，年增4.7%；歸屬母公司業主淨利2.3億元，年減12.4%，每股稅後純益1.51元。

大豐電旗下大大寬頻截至上半年用戶已近19萬戶，寬頻收入貢獻達4.6億元，占大豐電合併營收42%。大大寬頻目前規劃於今年第3季正式遞件申請上市，進一步擴大集團的經營平台，服務更多的客群，為集團另一個重大的里程碑。

此外，為深化企業永續發展、落實 ESG（環境、社會及公司治理）精神，大豐電今日董事會亦同步通過設置「永續發展委員會」，進一步展現公司對ESG的重視與努力，持續朝永續穩健經營的目標邁進。