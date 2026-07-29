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遠東SOGO邁向「一站式滿足」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
2026 GO SURVEY消費趨勢論壇登場，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（左三起）、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、行銷顧問梁錦琳等出席。記者黃義書／攝影
2026 GO SURVEY消費趨勢論壇登場，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城（左三起）、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、行銷顧問梁錦琳等出席。記者黃義書／攝影

根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查顯示，八成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出1.7倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY昨（28）日發布最新消費者白皮書。以「預見『美』好商機─從價值重選到跨域新紅利」為題，解析消費價值與決策模式的變化，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯分享，在K型消費時代下，零售經營者如何重新思考自身角色，回應不同族群的生活需求。

黃晴雯表示，百貨業未來不能只扮演商品提供者，更要成為顧客的「價值策展者」，依照不同生活情境，組合適合的商品、服務與體驗，讓百貨從過去的「一站式購足」，進一步走向「一站式滿足」，創造兼顧身心需求與生活品味的全方位美學體驗。同時也呼應GO SURVEY在白皮書中觀察到的現象。

黃晴雯指出，消費者不再只追求單一功能，而是希望一次兼顧健康、外在形象、心理感受及生活品質。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，近年全球通膨壓力、戰爭等外部環境持續變化，市場變化已成為新常態，企業面臨的不只是消費行為改變，更是決策模式的全面轉型。

李明城指出，如何在充滿不確定性的環境中，快速掌握市場脈動、理解消費者需求，已成為企業提升競爭力的重要關鍵。

黃晴雯 百貨

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