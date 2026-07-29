聽新聞
0:00 / 0:00

馬自達進口車 國產價搶市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

進口車國產價再添一家，ALL-NEW MAZDA CX-5導入四款車型，正式售價自94.9萬元起，昨（28）日起展開接單，搶攻百萬元級距的中型休旅車。

台灣車市今年第1季買氣較去年同期衰退3.4%，近期的買氣更持續受到股市波動影響。

裕日車（2227）指出，為了搶攻百萬元到140萬元級距的國產中大型休旅車市，裕日車已推出X-TRAIL SAKURA特仕車，希望一個月可銷售250-300台。近日發表的PEUGEOT 208也是以百萬元有找的價格搶市，被認為誠意十足。

台灣馬自達昨天正式啟動第三代Mazda CX-5接單作業，凡於8月17日前完成下訂的準車主，還可享專屬優惠價5,000元，升級第4-5年「全域安心型」延長保固服務，宣告品牌主力中型休旅全面進入新世代。

新車主打成熟的魂動設計、更寬裕的座艙空間、全面升級的HMI人機介面與更完整的安全防護為核心，展現明顯的世代躍進。車系規劃25S Elite、25S Exclusive、25S AWD Premium與25S AWD Premium Plus四款車型，售價94.9萬元起，預計8月18日上市。

裕日車 車主

延伸閱讀

6月手機熱銷榜Top 20出爐！iPhone 17霸榜半年 OPPO新機成最大黑馬

比亞迪低價搶攻日本K-Car市場 電動車稅前價僅38萬

零售業績超乎預期 車市回溫成最大推手

寶雅獲利猛 寫兩大驚喜

相關新聞

航空貨運迎黃金獲利期 市場進入「高運價、低成本」階段

國際油價回落，華航、長榮航空昨（28）日宣布，自8月起調降航空貨運燃油附加費近兩成，星宇同步跟進。不過，在AI伺服器、高效能運算（HPC）、半導體設備及電子業旺季出貨帶動之下，市場基本運價持續走揚，形成「高運價、低成本」的新局面。

遠東SOGO邁向「一站式滿足」

根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查顯示，八成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出1.7倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

出境旅遊潮帶旺觀光鏈

出境旅遊熱潮持續升溫，旅行業者指出，國人旅遊消費型態已出現結構性轉變，「銀髮與親子市場快速崛起」及「一年多飛成為旅遊新常態」，正推動台灣出境旅遊邁入新階段。華航、長榮航空、星宇航空及台灣虎航等航空公司持續受惠，雄獅、鳳凰、旅天下、山富、五福及易飛網等旅行社，下半年營運同樣看俏。

馬自達進口車 國產價搶市

進口車國產價再添一家，ALL-NEW MAZDA CX-5導入四款車型，正式售價自94.9萬元起，昨（28）日起展開接單，搶攻百萬元級距的中型休旅車。

超商搶500億中元節商機

中元節採買旺季將至，超商業者瞄準逾500億元普渡商機，積極搶攻節慶消費。隨著年輕世代對民俗月觀念逐漸改變，傳統祭祀需求逐步延伸至話題商品、便利服務及體驗型消費三大類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。