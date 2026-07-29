馬自達進口車 國產價搶市

進口車國產價再添一家，ALL-NEW MAZDA CX-5導入四款車型，正式售價自94.9萬元起，昨（28）日起展開接單，搶攻百萬元級距的中型休旅車。

台灣車市今年第1季買氣較去年同期衰退3.4%，近期的買氣更持續受到股市波動影響。

裕日車（2227）指出，為了搶攻百萬元到140萬元級距的國產中大型休旅車市，裕日車已推出X-TRAIL SAKURA特仕車，希望一個月可銷售250-300台。近日發表的PEUGEOT 208也是以百萬元有找的價格搶市，被認為誠意十足。

台灣馬自達昨天正式啟動第三代Mazda CX-5接單作業，凡於8月17日前完成下訂的準車主，還可享專屬優惠價5,000元，升級第4-5年「全域安心型」延長保固服務，宣告品牌主力中型休旅全面進入新世代。

新車主打成熟的魂動設計、更寬裕的座艙空間、全面升級的HMI人機介面與更完整的安全防護為核心，展現明顯的世代躍進。車系規劃25S Elite、25S Exclusive、25S AWD Premium與25S AWD Premium Plus四款車型，售價94.9萬元起，預計8月18日上市。