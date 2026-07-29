出境旅遊潮帶旺觀光鏈

出境旅遊熱潮持續升溫，旅行業者指出，國人旅遊消費型態已出現結構性轉變，「銀髮與親子市場快速崛起」及「一年多飛成為旅遊新常態」，正推動台灣出境旅遊邁入新階段。華航（2610）、長榮航空、星宇航空及台灣虎航等航空公司持續受惠，雄獅、鳳凰、旅天下、山富、五福及易飛網等旅行社，下半年營運同樣看俏。

旅天下董事長李嘉寅表示，疫後出國需求由過去「報復性旅遊」，逐漸轉為民生消費的一部分，出國旅遊不再只是奢侈享受，而是許多家庭固定安排的生活支出。隨著旅遊市場持續擴大，預估今年台灣出境旅遊人次有機會突破2,000萬人次，改寫歷史新高，也象徵國人海外旅遊邁入常態化時代。

李嘉寅指出，隨著市場需求持續成長，國籍航空近年積極引進新機、增加航班並拓展新航點，未來機票供給將更加充足，旅遊產品也將朝更多元、更多樣化發展，不僅有助降低旅遊門檻，也將帶動旅行社、航空公司及整體觀光供應鏈迎來新成長動能。

雄獅旅遊也觀察到，出境旅遊熱度仍持續攀升。日前STE台北夏季旅展買氣強勁，不僅攤位湧入大量賞展人潮，現場更出現單筆成交近200萬元的高額訂單。依目前接單情況來看，第4季及冬季旅遊市場持續暢旺，旅遊需求已一路延續至明年農曆春節檔期。

旅行業者分析，今年旅遊市場最明顯的變化，在於銀髮族與親子家庭成為兩大成長引擎。疫後旅遊市場從短期報復性消費，逐漸轉向長期、穩定的結構性需求，將為航空、旅行社及觀光產業鏈挹注穩健成長動能。