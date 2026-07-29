航空貨運迎黃金獲利期 市場進入「高運價、低成本」階段

國際油價回落，華航（2610）、長榮航空昨（28）日宣布，自8月起調降航空貨運燃油附加費近兩成，星宇同步跟進。不過，在AI伺服器、高效能運算（HPC）、半導體設備及電子業旺季出貨帶動之下，市場基本運價持續走揚，形成「高運價、低成本」的新局面。

法人認為，燃油成本下降、運價維持高檔，將使華航、長榮航及星宇航空下半年貨運利差進一步擴大，航空貨運進入黃金獲利期。

華航、長榮航空近日公告，因國際油價回落，自8月1日起調降台灣出口航空貨運燃油附加費；其中，歐美長程線每公斤加收的費用由62元降至49元，降幅20.9%；亞洲短程線由21元降至17元，降幅19%。

物流業者指出，燃油附加費僅是整體運價的一部分，真正影響航空公司收益的仍是市場供需。即使燃油附加費下降，只要市場需求強勁，航空公司仍可透過調升基本運價維持甚至提高整體收益。

目前台灣出口北美航線每公斤運價加上燃油附加費約320至350元，急單現貨市場價格更普遍高出一般運價三成以上，只要有艙位，客戶幾乎都願意加價搶艙。隨著8月開學季備貨、電子業傳統旺季及年底歐美節慶採購需求陸續展開，市場預期基本運價仍有續漲空間。

物流業者分析，今年航空貨運市場最大的改變，在於AI需求已由過去的短期急單，轉變為全球雲端資料中心建置所帶動的長期貨源。AI伺服器、高效能運算（HPC）、半導體設備，以及高價值電子產品持續出貨，不僅推升貨量，也讓航空貨運旺季時間明顯拉長。

業界認為，在AI供應鏈持續擴產、電子業旺季、開學季備貨及第4季歐美節慶商機接力推動下，今年航空貨運旺季有望一路延續至第4季，艙位供給仍將維持吃緊，運價與貨量同步走強。

華航、長榮航空及星宇航空均看好下半年貨運市場表現。航空公司指出，今年第3季貨運旺季「才剛開始」，AI伺服器、半導體、高科技設備、跨境電商及急件需求持續強勁，可望支撐運價維持高檔，第4季在歐美年底備貨需求帶動下，市場熱度還有進一步升溫空間。

法人分析，航空貨運過去獲利高度受油價影響，如今國際油價回落，使燃油成本下降，而AI供應鏈帶動的高價貨源又讓基本運價維持高檔，「成本下降、收入增加」的雙重效益，將有助於航空三雄貨運事業獲利能力持續提升，下半年貨運毛利率有望優於上半年。