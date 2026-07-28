管理錦囊／反霸凌管理 掌握三原則

當《職場霸凌防治專章》正式上路，企業界的反應可謂兩極。最近於碩士在職專班課堂，這項議題成為討論焦點，有中小企業主與高階經理人憤憤不平地說：「以後主管乾脆都不要開口講話算了。」也有人感嘆：「這樣下去企業還怎麼管理？不如關門大吉。」

這些情緒發言反映出部分管理者對新制度的不安與焦慮。然而，新法規並非為了剝奪主管的管理權，而是讓管理權的行使更文明與更專業，也更符合現代社會對人權與尊嚴的基本要求。因此，真正值得思考的問題不是「以後要如何管人？」而是「我們的管理文化究竟是什麼？」

過去的威權時代，上級擁有絕對權威，下級則必須無條件接受指令。這套模式在軍事體系或高度集權組織中曾經有效，但當社會愈來愈重視個人權益與組織治理時，權威本身已不再是正當性的來源。換句話說，管理思維正從「權力統治」走向「制度治理」。

在此提出以下三項原則供參。

第一，必須做到「就事論事」，端正管理心態

許多職場爭議的根源，不在於管理措施本身，而在於主管的動機與態度。當主管抱持「我要讓你知道誰才是老大」的心態時，即使原本合理的管理措施，也可能演變成羞辱與打壓。

管理的目的在於改善工作績效，而非發洩個人情緒或滿足權力慾。真正優秀的主管，關注的是問題本身，而非針對特定的人。

第二，必須堅持「依法行事」，建立遵法觀念

許多管理者最常掛在嘴邊的一句話是：「我以前都這樣過來的，哪有什麼問題？」卻忽略制度進步的本質，本來就是不斷修正過去習以為常的錯誤。

法規從來不是管理的敵人，反而是管理最重要的保護傘。真正盡責的主管，不會將權力建立在個人好惡之上，而是建立在制度與法規之上。

第三，必須謹守「人際處事」，拿捏管理分寸

軍中長年強調「愛的教育」與「鐵的紀律」，兩者不是只能擇其一，也不是二分法，而是懂得在其中取得平衡。

新法規帶來的挑戰，是促使管理更加專業與制度化。真正高明的管理者，既能讓部屬感受到關懷，也能讓部屬明白制度底線不可逾越。

現代職場的人際界線與過去已有巨大差異，主管與部屬的關係，不再是家長與孩子，而是專業夥伴。例如許多過去被視為關心的言語，如今可能涉及隱私，許多過去被認為理所當然的玩笑，如今可能構成騷擾。這並非社會變得脆弱，而是人們開始意識到尊重與尊嚴的重要性。

每一個時代、每一位管理者都有屬於自己的管理哲學。過去靠命令與服從維持秩序，未來則必須靠專業與信任凝聚團隊，當組織愈來愈重視人才，管理者最重要的能力不是讓人害怕，而是讓人願意追隨。因此，與其擔憂「以後不知如何管人」，還不如思考如何成為值得被信任的管理者。

因為真正優秀的管理，從來不是建立在恐懼之上，而是建立在尊重之上；真正長久的權威，也從來不是來自職位，而是來自人格與專業。因此，去霸凌化，不是管理的終結，而是現代治理文明的開始。