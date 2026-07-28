古書今贏／企業反勒索 強化營運韌性

勒索可能獲得利益，但是破壞社會秩序，導致信任崩潰，最終一定自食惡果。

《東周列國志》記載：魯昭公32年（西元前510年），楚國令尹囊瓦向唐成公、蔡昭侯索討千里馬和狐裘被拒，於是藉故將二人關了三年，直到心想事成才放人；唐成公、蔡昭侯一回國就脫楚投吳，次年（西元前506年）由吳國伍子胥領軍，在柏舉破楚攻入郢都，楚昭王流亡，囊瓦雖然潛逃鄭國，在大軍壓境下被迫自殺。

古事今證，2017年時任新北市消防局的蔡、黃姓夫妻，投資失利急須解套，恰巧幼兒在新北麥當勞分店受傷，兩人貪念陡升，利用職務違法調閱該公司多家分店安檢紀錄並匿名檢舉，要脅給付7,060萬賠償金，麥當勞不堪其擾提出舉發，被依《貪污治罪條例》第4條公務員藉勢藉端勒索財物未遂定讞，於2025年發監執行。

企業遭遇勒索，為免營運商譽損失，大多傾向花錢消災，反而成為勒索者目標。勒索者身分與方式層出不窮，應由具實權人員組成應變中心，負責指揮調度，建立以下四大防禦計畫。

一、風險鑑別：針對內外部利害關係人員實施風險鑑別，包含身分、動機、犯罪能力及企業脆弱點（易被下手處）和影響（交付或不交付的結果）。

二、企業形象：遵循公司治理和會計準則，不鑽法律漏洞，管理階層維護私德，參與公益貢獻社會，保持低調不炫富，建立完善制度，樹立企業良好形象。

三、營運決策：慎選機要人員和合作者，重大投資多人決策，防止內神外鬼引狼入室，不意圖違規通關。

四、防禦防駭：著重門禁廠庫、資安防駭、設備管制、產品設計，阻絕、偵測、監視、防災、警示、救災、避難、機敏資訊保密備份且具還原能力。

面對勒索首重保持冷靜，再者為影音、圖文、信函、訊息、物件等事證物證保存和保密，盡速通報內部應變中心和外部協力單位，以下五個作法供參。

1.風險處理：針對事件影響性、範圍、嚴重程度，採取人身防護、軟硬體強固、產品召回；如誤中勒索病毒，可上刑事警察局國際刑警科官網「反勒索病毒平台」試取解鎖程式。

2.通報聯絡：檢具事證向檢調刑偵或政風單位舉發，如涉及客資、個資外洩，應將內容、數量、影響性，通知相關單位人員，以便同步預防阻止犯罪。

3.斡旋過程：「不妥協、不承諾、不激怒」，除非應變團隊（法務檢調）認定確有談判交易必要，只做安撫推延。犯嫌總是食髓知味，因為私德任由擺布不如嚴拒，犯嫌自然知難而退。

4.警訊聲明：著重溫情喊話、穩定人心、安全警示，適時發布以免波及無辜（例如下毒案），措辭避免激烈，以免刺激犯嫌或引起恐慌，不曝露作法和猜測犯者身分。

5.結案復原：進行原因、過程檢討，修訂SOP，執行人員情緒安撫和培訓，對受創進行復原。

「依法治理、內控管理、凝聚信心」是提升營運韌性、防禦風險的三大支柱：依法治理合法正當，犯者無可要脅；內控管理強化預知應變，及時發現阻卻傷害；凝聚信心善盡社會責任，消除怨妒獲得支持；三者相輔相成，確保面對勒索事件，能沉著應對處變不驚。