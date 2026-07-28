法律頻道／規劃傳承 做好三件事

「黃律師，我三個孩子從小感情很好，應該不會為了家產吵架。」這句話，我在討論傳承的諮詢裡聽過太多次。通常說這句話的父母，是真的相信孩子，也確實看見他們多年來相處和睦，但我往往會再問一句：「現在感情很好，是因為他們真的沒有衝突，還是因為你還在？」

很多家庭之所以目前沒有爭議，不是因為沒有矛盾，而是父母仍然在世。子女縱使意見不同，仍不是時候；公司遇到重大決策，創辦人一句話就是答案；縱使心中有所不滿，通常也會看在父母還在的份上暫時隱忍。

說白了，父母在世時，不只是家族的感情中心，也是權力中心。

但真正的傳承，往往從父母離開那一刻才正式開始。到了那一天，原本沒有被說清楚的問題會一次浮上檯面，子女間關於財產的討論也會面臨「最終時刻」。

例如，誰照顧父母最多？誰對公司貢獻最大？誰比較適合接班？誰應該分得比較多？父母生前口頭答應過什麼？這些問題過去可以靠威望壓住，但那時不處理不行。

多數人都對於家族爭產有負面觀感，但每個人心中都有一套自己的公平。

有人認為自己長年陪伴父母，理應多分；有人認為自己在公司工作貢獻20年，不能和從未參與經營的手足分得相同比例股權；也有人覺得父母偏心，只是生前不敢說，等到父母離世時，所有人就各自表述真正的公平，家族衝突就此展開。

美福家族的悲劇，常被媒體當成刑事案件報導。但若從家族治理角度來看，更值得注意的，是家族長期累積的股權、經營權與分配爭議，最後在一次家族會議中全面失控。

外界看到的是兄弟反目，甚至發生難以挽回的悲劇；但站在傳承顧問的角度，我看到的是，若沒有制度承接父母離開後的權力真空，再好的親情也可能被逼到極限。

所以，規劃傳承「制度」不是因為不相信子女，而是不應該將他們放進一個必須互相競爭的位置。公司由誰經營、股權如何配置、誰有決策權、誰只有收益權、未參與經營的家人如何被合理照顧，這些都應該在家長還能主持大局時規範清楚。

這就像交通號誌。設置紅綠燈，不是因為認為每個人都想撞車，而是希望大家都安全到家。家族制度也是如此，它不是要取代親情，而是保護親情不要被資產、權力與不公平感消耗殆盡。

實務上，至少要處理三件事。第一，分清楚所有權與經營權，避免每個人都有股份，卻每個人都能參與做決定。

第二，建立接班與決策機制，讓適合經營的人有權負責，也讓未參與經營的人有穩定收益。

第三，把安排的理由說清楚，透過家族會議、股東協議、信託或公司章程，讓制度清楚明瞭。

許多父母最怕子女認為自己偏心，所以選擇什麼都平分、什麼都不先談，最後再看遺囑揭曉。這是把最難的問題留給下一代解決。若前人不把規則說清楚，後人往往只能透過訴訟求取答案。

所以，傳承不是預設家人會反目，而是替家人預先移除反目的原因。真正好的傳承，是讓家人在你離開後，仍然能好好繼續做一家人。