台積電加碼投資美國鳳凰城「跟著魏哲家買房」效應發酵 竹北貴婦團占4成

台積電（2330）董事長魏哲家宣布再加碼投資美國亞利桑那州鳳凰城後，加速資金跟著供應鏈強勢西進。海外海地產業者透露，近期鳳凰城房市詢問度較消息公布前暴增五成，台積電美國擴廠掀起的海外置產潮，讓鳳凰城成為台灣資金新戰場。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷28日指出，台積電本月16日法說會釋出加碼千億投資鳳凰城消息，「跟著魏哲家買房」的效應全面發酵，短短12天，德載國際在北皮奧里亞（North Peoria）的銷售個案就售出16戶，總金額逾新台幣4億餘元。

值得注的是，這波買房置產熱潮，不再只有台積電高階主管及供應鏈企業布局，最新更出現「竹北貴婦團」、「高雄傳產企業主」等兩大新買盤。其中，竹北貴婦團比重高達四成，高雄傳產企業主與台積電高管等各占約三成。

曾意婷表示，竹北貴婦團成員除了自營商，醫生娘或包租婆也不在少數，她們本身除了親友，就是朋友的小孩在台積電上班，很早就得知投資動向；另外，最近股市巨幅震盪，也促使她們開始將資金移往海外投資置產，以分散風險。

而高雄傳產企業主，也是不容忽視的一群主力客，這次售出的16戶中，就有10戶是一家上市櫃傳產企業所購入，也有業者基於鳳凰城的五金建材市場需求，想在當地建立銷售通路。

曾意婷不諱言，隨著AI與半導體產業帶動新一波財富累積，台灣高資產族群持續擴大，擁有新台幣1億元以上資產的人數已達約12.4萬人，持有資產規模約46.1兆元。不少高資產家庭重視透過美國房地產等實體資產，進行跨國資產配置與跨世代傳承。

另外，台灣高資產家庭的海外置產思維，也逐漸從過去追逐單一熱門城市，轉向依據保值、成長、美元資產配置及下一代需求進行多元布局。

曾意婷分享最新市場觀察，美國紐約曼哈頓核心住宅與亞利桑那州鳳凰城北皮奧里亞正扮演不同角色：前者著重全球核心城市的稀缺性與長期保值，後者則受惠於產業人口移入與家庭落腳需求，展現如同當年竹北發展初期的成長潛力。

曾意婷表示，高資產家庭現在不只問「哪裡會成長」，更關心資產為何而買、由誰持有，以及未來如何管理與傳承。「紐約曼哈頓與北皮奧里亞並不是二選一，而是回應不同的家庭需求。當置產目的愈清楚，城市、產品與持有方式，才能真正符合家庭長期規劃」。

台積電持續擴大亞利桑那州投資版圖，帶動半導體供應鏈、工程人才及外派家庭陸續進入大鳳凰城。曾意婷觀察，台灣買方的詢問內容，也從過去的「鳳凰城能不能買」，逐漸轉向通勤距離、社區規劃、學區、生活機能及後續出租管理等長期居住條件。

位於大鳳凰城西北側的北皮奧里亞，鄰近I-17與Loop 303高速公路，可快速串聯台積電及半導體供應鏈聚落，並擁有Peoria Unified School District、Deer Valley Unified School District，以及Great Hearts、BASIS等優質教育資源。隨著高薪家庭持續移入，Happy Valley Road周邊商業、零售及生活機能也同步成熟，逐漸發展為兼具就業、教育與生活機能的成熟生活圈。

根據美國房地產平台統計，2026年6月，北皮奧里亞郵遞區號85383，三房以上新建住宅庫存僅32戶，中位數價格已由去年約60萬美元成長至72.5萬美元，成交價格與交易量同步增加，顯示市場需求已逐漸由產業題材轉化為實際住宅動能。

其中，Aloravita North為皮奧里亞市政府攜手大型建商共同開發的整體規劃社區，以家庭型住宅為主，提供多房型、多代同堂及大坪數規劃，回應科技家庭長期自住與置產需求，也成為德載國際近期向台灣客戶推薦的重點社區之一。

曾意婷說：「產業投資帶來的不只是工作機會，更會帶動人才與家庭重新選擇落腳地。對置產家庭而言，真正重要的不是追逐一個城市名稱，而是找到能承接長期居住需求的生活圈。」